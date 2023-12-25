Без детей, медиков и имени. Для чего роддом БСМП№2 переделали в женскую консультацию

Роддом в БСМП №2, который раньше работал с пациентками с высокими рисками, прекратил работу в ноябре. Сейчас там хотят обустроить женскую консультацию. Глава минздрава Дмитрий Попов рассказал журналистам, почему было принято такое решение.

В три раза меньше

Причиной для закрытия роддома в БСМП №2 несколько. В первую очередь, это низкий уровень рождаемости. За 10 лет число рожденных детей в Алтайском крае снизилось более чем в два раза. Если в 2013 году в регионе на свет появилось рекордное количество малышей – 32,5 тыс., то к концу 2023 года их родилось 16 750.

Врачи рассказали «Толку», что только за 2022 год в роддоме приняли лишь 600 родов. Это в три раза меньше, чем предполагает мощность отделения.

И «Дар», и проклятие

Вторая причина – открытие перинатального центра «Дар». Раньше пациенток, отнесенным к группам повышенного риска возникновения патологии, отправляли именно в роддом БСМП №2. Здесь помогали тяжело беременным женщинам несколько десятков лет.

Однако в 2016 году эту задачу взял на себя новый перинатальный центр. В связи с чем число родов во второй больнице скорой помощи сократилось многократно. Как отмечал «Толк», в день в отделении могли принять всего двух младенцев. Большинство палат начали простаивать.

Перинатальный центр "Дар". http://zdravalt.ru/

В 2019 году бывший главврач Новоалтайской городской больницы, хирург высшей категории Александр Шихов отмечал похожую проблему с их родильным отделением. По его словам, в последние годы работы роддома из больницы «переманили» специалистов в центр «Дар». Также, говорил Шихов, "были выдавлены" четыре анестезиолога-реаниматора высшей категории, которые потом устроились в Барнауле и Москве. В связи с чем в 2019 году, по решению минздрава, роддом закрыли.

Между тем, ведущие специалисты края не раз отмечали, что после открытия центра «Дар» удалось боле чем вдвое снизить уровень смертности новорожденных. Так главный неонатолог края Олег Зуйков вспоминал, что в 2015 году младенческая смертность в регионе составляла 8,9 на 1 тыс. родившихся в Алтайском крае. А в 2023 году – 4 на 1 тыс.

Также уровень выхаживания недоношенных детей стал почти 100 %. По словам главного неонатолога, большая часть преждевременных родов происходит на территории «Дара».

Беременная женщина. https://unsplash.com/

Закрыть нельзя использовать

Все это привело к тому, что помещения роддома начали пустовать, а сотрудники не могли выполнить необходимые планы, отчего им понизили зарплату. Многие специалисты покинули рабочие места добровольно. Главврач БСМП № 2 обратился с заявлением о кадровом дефиците в учреждении. В связи с этим в минздраве издали приказ, по которому в больницу больше не возят рожениц — до решения кадрового вопроса.

В апреле этого года всех сотрудников роддома БСМП №2 отправили в простой. «Толк» отмечал, что медикам выплачивают только две трети оклада, а не зарплаты, как положено, если сотрудники не виноваты в простое. Отчего отделение потеряло порядка 50 сотрудников.

В ноябре 2023 года «Банфакс» сообщил, что родильное отделение собираются переформировать в женскую консультацию. Сейчас она находится в отдельном здании – в пристройке к жилому дому на ул. Шукшина, 9а. Это довольно далеко от основных корпусов БСМП № 2, находящихся на ул. Малахова.

«Мы не идем путем закрытия и безвозвратной ликвидации. На данный момент мы планируем использовать эту инфраструктуру под те задачи, которые актуальны сейчас, а именно – женская консультация. Основные же цели остались теми же: это охрана материнства и детства и здоровье матерей», - заявил Дмитрий Попов на пресс-конференции 19 декабря.

Перинатальный центр "Дар". Скриншот с видео.

О переезде женской консультации поближе к основным корпусам больницы задумывались давно. По словам заведующей консультацией Ирины Пьянковой, в отделении работает 8 акушерок-гинекологов и 11 средних медработников. Нагрузка - колоссальная. За смену каждый специалист принимает не менее 30 женщин. В месяц один акушер может принять 390 человек месяц, а у некоторых это количество доходит и до 600, отмечал amic.ru.

К БСМП № 2 прикреплено более 70 тысяч женщин. Однако из-за небольших размеров зданий больница вынуждена направлять часть пациенток в другие места: женскую консультацию № 1 и поликлинику № 10.

Так что новое помещение должно существенно облегчить труд медработников и стать более комфортным для пациенток.

Сейчас в пустующем здании роддома БСМП №2 располагается взрослая поликлиника, пока в основном здании идет ремонт.