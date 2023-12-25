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Жизнь

В Затоне хотят построить храм, который будет "немного не по канону"

В поселке Затон на берегу Оби хотят построить маленькую церковь, у которой будет большая маковка. Проект здания защитили на градостроительном совете 21 декабря.

Проект храма на ул. Водников, 18
Проект храма на ул. Водников, 18
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Площадь строения всего 61,8 кв. м. В храме смогут одновременно находиться 50 человек. Парковочных мест решили сделать три.

Одноэтажный храм построят в русском стиле, но с новшеством. Чтобы сделать пространство внутри визуально побольше и поживее, сверху будет витражное освещение.

Одна из особенностей строения — оно немного не по канону. Обычно православные храмы строят ориентированными на восток. Но здесь — на северо-восток. Это согласовали с РПЦ.

Здание планирует строить православный Приход храма св. мироносицы и равноапостольной Марии Магдалины Барнаула. Оно разместится на участке на ул. Водников, 18 на берегу Оби (в границах водоохраной зоны реки).

Члены градсовета отметили, что церковь выглядит маленькой по сравнению с маковкой. Выяснилось, что в перспективе храм могут достроить. Тогда маковка не будет выглядеть инородно.

А пока на территории будет парк с местами для отдыха.

Ранее на этом месте стояла средняя школа. А сейчас по соседству находится поликлиника.

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