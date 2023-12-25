Католическое Рождество 2023. Светлые поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю с волшебным праздником — католическим Рождеством! Пусть Рождественская звезда освещает ваш путь и поможет в исполнении всех заветных желаний. Пусть в вашем доме всегда царят уют, гармония, достаток, счастье и любовь.

С католическим Рождеством! Пусть мир царит в доме, пусть слышится звонкий смех и горят счастливые глаза. Желаю, чтобы дом обходили ненастья и печали, а горе не нашло пути на порог.