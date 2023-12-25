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Жизнь

Католическое Рождество 2023. Светлые поздравления в прозе, стихах и смс

Католическое Рождество отмечают 25 декабря. Светлые и теплые поздравления в прозе, стихах и смс — в нашей подборке.

Рождество.
Рождество.
СС0

Приятные поздравления с католическим Рождеством в прозе

Поздравляю с волшебным праздником — католическим Рождеством! Пусть Рождественская звезда освещает ваш путь и поможет в исполнении всех заветных желаний. Пусть в вашем доме всегда царят уют, гармония, достаток, счастье и любовь.

С католическим Рождеством! Пусть мир царит в доме, пусть слышится звонкий смех и горят счастливые глаза. Желаю, чтобы дом обходили ненастья и печали, а горе не нашло пути на порог.

С праздником! Католическое Рождество приносит в дома светло, покаяние и волшебство. Желаем умиротворения, безмятежности, доброжелательности и благодати. Пусть сердце будет открыто для любви, душа спокойна, а тело всегда остается здоровым и молодым!

Рождество и Новый год.
Рождество и Новый год.
СС0

Приятные поздравления с католическим Рождеством в стихах

В Рождество Христово
Сбываются мечты,
Пусть счастья будет много
И море доброты!

Желаю вам удачи
И много ясных дней,
Любви большой, горячей
И преданных друзей!

С Рождеством в декабре
Я пылко поздравляю
И Божественных чудес
Вам искренне желаю!

Обновится пусть душа,
Пусть ярче снега станет,
Пусть заживется не греша —
И счастье не обманет!

Католическая церковь,
Вот звонят колокола,
Позитива в Рождество вам,
Счастья, радости, добра!

Солнца, крепкого морозца,
И рисунков на окне,
Радости, удачи, смеха,
Исполнения мечте!

Святки. Рождество.
Святки. Рождество.
СС0

Приятные поздравления с католическим Рождеством в смс

Поздравляю с Рождеством!
Пусть Господь вас сохранит,
И декабрьским светлым днем
Мир захочется любить.

Пусть добро и теплота
Вечно царствуют в семье,
И исполнится мечта,
И везет тебе и мне!

Католичество встречает
Важный праздник — Рождество.
В этот день тебе желаю
Только доброго всего!

Благодатью и достатком
Чтоб наполнился твой дом,
Жизнь текла легко и сладко,
Счастье в дверь вошло тайком!

Поздравляю вас, христиане,
В светлый праздник Рождества,
Пусть сегодня в небе светит
Вам волшебная звезда.

Вам желаю я без меры
Счастья, радости, любви,
Пусть Иисус подарит веры,
Бог вас всех благослови!

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