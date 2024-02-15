16 февраля
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Жизнь

В Microsoft привели несколько аргументов, чтобы пользователи переходили на Windows 11

Компания Microsoft вновь начала продвигать Windows 11. Об этом сообщает Neowin.

Microsoft.
Microsoft.
https://windows10all.ru/

Многие заметили рекламные баннеры и ролики, которые появились в интернете.

В них компания аргументирует, почему нужно перейти с Windows 10 на Windows 11. В Microsoft отметили, что обновление легко установить, нужно только запустить процесс установки в настройках системы.

Также в корпорации заявили, что новая операционная система намного безопаснее, так как в нее входят актуальные патчи.

При этом меню "Пуск" имеет другой облик.

Журналисты считают, что раньше в Microsoft по-другому завлекали пользователей.

Ранее сообщалось, что пользователям iPhone рассказали, как избежать кражи данных при потере устройства.

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