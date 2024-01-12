14 января
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Жизнь

В Барнауле усилена работа по очистке кровель

Из-за изменчивых погодных условий глава Барнаула поручил усилить работу по очистке кровель и дворов от снега и наледи, а также устранению гололедицы. Об этом сообщает администрация города.

Чистка дворов.
Чистка дворов.
Администрация города

Для того, чтобы граждане безопасно передвигались, в районах чистят крыши, дворы и обрабатывают пешеходные зоны песчано-солевой смесью.

Если у вас во дворе не чистят территорию, то вы можете обратиться управляющую компанию или ТСЖ, либо в круглосуточную диспетчерскую администраций районов:

Железнодорожный район – 62-56-95;
Индустриальный район – 47-51-83;
Ленинский район – 54-44-49;
Октябрьский район – 24-74-98;
Центральный район – 63-08-25.

Ранее сообщалось, что в Барнауле дороги и тротуары обрабатывают специальными средствами.

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