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Жизнь

В Алтайском крае жители мучаются от постоянных протечек канализации

В Алейске по адресу ул. Ширшова, 2м ежедневно затапливает канализационна вода. Об этом сообщает Barnaul 22.

В Алтайском крае жители мучаются от постоянных протечек канализации.
В Алтайском крае жители мучаются от постоянных протечек канализации.
Barnaul 22

Очевидцы рассказали, что течет канализация через верх колодцев, подвалы полные, из подъездов выйти не возможно. В данный момент ведутся работы по ремонту коллектора на сети, однако перекачку не осуществляют.



По словам жителей, власти отвечают: «Как только закончится ремонт, ваша проблема решится». А пока что люди должны мучатся от нечистот.



«10 лет назад мы переехали в новые дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, но и эти дома скоро придут в такое же состояние», — рассказала жительница.

Ранее сообщалось, что барнаульцы обратили внимание на недобросовестных водителей.

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