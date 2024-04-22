В Алтайском крае жители мучаются от постоянных протечек канализации.

Очевидцы рассказали, что течет канализация через верх колодцев, подвалы полные, из подъездов выйти не возможно. В данный момент ведутся работы по ремонту коллектора на сети, однако перекачку не осуществляют.
По словам жителей, власти отвечают: «Как только закончится ремонт, ваша проблема решится». А пока что люди должны мучатся от нечистот.
«10 лет назад мы переехали в новые дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, но и эти дома скоро придут в такое же состояние», — рассказала жительница.
Ранее сообщалось, что барнаульцы обратили внимание на недобросовестных водителей.
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