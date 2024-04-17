В Алтайском крае стали чаще искать работу в самой дефицитной сфере региона

В марте активность жителей Алтайского края в поиске работы выросла на 8,5% по сравнению с февралем, отметили специалисты платформы hh.ru. В тройке направлений, к которым больше всего вырос интерес не только в прошлом месяце, но и в последний год, оказалась медицина.

Престиж и уважение

Серьезнее всего интерес алтайских соискателей вырос к сфере сельского хозяйства – на 16,6% по сравнению с мартом 2023 года. Еще одна прибавившая в популярности отрасль – добыча сырья (на 14,8% больше резюме, чем год назад).

Но самое интересное – на 10% чаще жители края стали искать работу в медицине. Несмотря на то, что к началу 2024-го в регионе не хватало 1,5 тыс. врачей и около 1,2 тыс. средних медработников, подвижки в преодолении жуткого кадрового голода есть. Так, с начала года в здравоохранении стали работать на 143 человека больше.

«Рост интереса соискателей к трудоустройству в конкретных профессиональных сферах – хороший индикатор для понимания, где работодатели предлагают наиболее конкурентные условия труда, в том числе по зарплате, и где работа считается престижной и уважаемой в обществе», – считает директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

Врач смотрит в микроскоп. Фото: ru.freepik.com, автор DCStudio.

Торговля — на выход

Возможно, повышение зарплат действительно помогает в поиске новых сотрудников, ведь в последнее время на эту меру налегли все работодатели.

Например, в сельском хозяйстве средний оклад в 2024 году сложился на уровне 37,5 тыс. рублей с ростом к предыдущему году на 112,1%. По крупным и средним предприятиям рост и вовсе составил более 115% — зарплаты там оказались на уровне 47,1 тыс. рублей.

В медицине за последние пять лет зарплаты выросли примерно на 30%, а в этом году президент вдобавок предложил повысить оклады для работников здравоохранения на 50%. К тому же, для медиков действуют разнообразные допвыплаты: для дефицитных специалистов, для районных врачей, для работников станций и отделений скорой помощи, а также для молодых сотрудников, которые не проработали в сфере трех лет.

При этом в Алтайском крае заметили снижение интереса к работе в розничной торговле. В марте 2024 года было открыто на 20,3% меньше резюме в этой сфере. Заметно потеряла в соискателях и направление автобизнеса – искать работу в ней стали на 12,5% специалистов.

Интересно, что тенденция роста интереса к сельскому хозяйству, добыче сырья и медицине длится уже как минимум год. По итогам 12 месяцев 2023-го, количество желающих устроиться в аграрную сферу выросло на 21% по сравнению с 2021-м, в сферу добычи сырья – на 17%, в сферу здравоохранения – на 14%.

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