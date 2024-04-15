16 апреля
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Жизнь

Только приятные дела. Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

Барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина рассказала, что изменится в нашей жизни на этой неделе. Экспресс-прогноз в материале altapress.ru.

Море. Нейросеть.
Море. Нейросеть.
altapress.ru

Время наводить порядок. В жизни появится больше ясности, а обязанности станет выполнять легче. На среду много дел не планируем, отдаем долги.

Четверг хорошо подходит для очищения. Правильно расставляем приоритеты, вспоминаем: что приходящее, а что настоящее?

В пятницу устройте разгрузочный день. В субботу с 15:30 планируйте только приятные дела. То, чем вы занимаетесь в это время, может повториться очень скоро. Не оплачивайте штрафы, перенесите визит к врачу.

Специально для Скорпионов: наводите порядок на работе, в домашних делах. Лечите домашних питомцев. Позаботьтесь о своем пищеварении, начните избавляться от плохих привычек и слабостей.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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