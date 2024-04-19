«Ты что, сумасшедшая, ее уже не сыграть!». Как снимали новый фильм про ту самую Алису

18 апреля на большие экраны вышла новая картина «Сто лет тому вперед» по мотивам произведений Кира Булычева. Говорят, в ней есть все — и путешествие сквозь время и пространство, и поиски пропавшей мамы, и война с космическими пиратами, и спасение Вселенной. Пока вы планируете киносеанс на выходные, Altapress.ru и сеть кинотеатров «Киномир» делятся интересными фактами о фильме.