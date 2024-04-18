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Жизнь

Слишком честных правил. Почему фильм «Онегин» оценили хуже, чем скандальных «Мастера и Маргариту»

Прошло больше двух месяцев, как вышла скандальная экранизация романа «Мастер и Маргарита» от Михаила Локшина. В противовес ему в марте на больших экранах показали практически идеальную адаптацию романа Пушкина «Онегин» Сарика Андреасяна. Но зрители снова остались недовольны. Разбираемся вместе с барнаульским искусствоведом Михаилом Чуриловым, что так и не так с новым фильмом.

Фильм "Онегин"
Фильм "Онегин"
Кинопоиск

Фильм «Онегин» вышел в прокат 7 марта и стал первой масштабной экранизацией романа в стихах Александра Пушкина в отечественном кинематографе. За ленту взялся режиссер Сарик Андреасян, известный по картинам «Чикатило», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и другим.

До него роман пыталась перенести на большой экран британский режиссер Марта Файнс в 1999 году. В России же существовали только черно-белые немые ленты и адаптация одноименной оперы Чайковского.

Что фильм грядущий нам готовит

Одно из отличительных качеств нового фильма — полное соответствие первоисточнику. Теперь учительницы литературы могут спокойно выдохнуть - роман перенесен на экран практически слово в слово. Владимир Вдовиченко, олицетворяя собой самого Пушкина, зачитывает целые отрывки из произведения на протяжении всего фильма. Свои письма Татьяна и Евгений тоже декламируют от начала и до конца. Разве что сами актеры не говорят стихами, хотя и произносят знаменитые фразы оттуда: «Онегин — добрый мой приятель», «Мой дядя самых честных правил», «Привычка свыше нам дана» и другие.

Поклонники творчества Пушкина, знающие его произведения наизусть, и приверженцы культа «книга лучше» остались более чем довольны. Хотя и здесь находят место для замечаний: почему во сне Татьяны демонических животных заменили призраками? Почему Татьяна уезжает в Москву летом, а не зимой? Почему изменили фразу «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей»?

«Сценарий четко соответствует сюжету поэмы, и возможно для кого-то отсутствие неожиданных, не прописанных у Пушкина ходов, будет минусом, для меня же явилось несомненным плюсом. Классический «Онегин», фильм, который можно показывать на уроках литературы», - пишет пользовательница «Кинопоиска» в своей рецензии к картине.

Казалось бы — вот он, идеальный фильм по книге. Пока Михаил Локшин пыхтел над изображением утопической Москвы, Сарик Андреасян примерно следовал канону. Однако пользователи «Кинопоиска» оценили его старания всего на 6,8 баллов, в то время как скандальной картине «Мастер и Маргарита» поставили 7,8. Рецензии тоже разделились почти поровну: 22 положительных и 17 отрицательных. В чем же проблема?

Кинотеатр полон, ложи блещут пополам

Причина кроется все в том же четком следовании роману. Простые читатели не увидят в нем ничего нового. Если «Мастера и Маргариту» ругали за излишнюю поспешность и несвязность, то «Онегина» - за затянутость.

Сделал картину такой сам формат кино. Роман Пушкина известен своим легким слогом, рифмой и авторскими ремарками, которые увлекали сами по себе. Фильм же, несмотря на все усилия читающего Вдовиченко, этой легкости лишен.

Фильм &quot;Онегин&quot;
Фильм "Онегин"
Кинопоиск

«Как многие отмечали еще до меня, сюжет «Евгения Онегина» можно спокойно уместить на половине страницы. Гораздо важнее - рефлексия автора о множестве вещей, которые нельзя просто пересказать, показать или проанализировать. Поэтому для меня этот роман еще сложнее в экранизации, чем «Мастер и Маргарита»», - считает Михаил Чурилов.

В нашем большом материале о фильме Михаила Локшина и российском кинематографе, искусствовед также подчеркивал разницу языков литературы и кино: «Книга и кино — это два жанра искусства, которые говорят на разных языках. Литература — искусство временное (в центре — события, которые разворачиваются во времени). А кино — пространственное-временное (оно сочетает в себе картину, которое находится в пространстве, и время, в котором развивается событие)».

Подавить подкатывающую дремоту заставляют как раз нетипичные для романа сцены, как, например, стрельба по бутылкам Онегина и Зарецкого. А включить мозг помогают тонкие отсылки на творчество художников той эпохи и самого Пушкина. Например, изображение неназванной Одессы с ее устрицами из «Путешествия Онегина», упомянутая дочка станционного смотрителя и даже отчество Евгения, которое в романе не озвучивали - Александрович.

Фильм &quot;Онегин&quot;
Фильм "Онегин"
Кинопоиск

Совсем не юноша-поэт и повзрослевшая Татьяна

Вопросы у многих вызвал и актерский состав — уж сильно заметна разница в возрасте между актером и его прообразом. Онегина играет 40-летний Виктор Добронравов, юношу-поэта Ленского — 30-летний Денис Прытков, а Татьяну — уже взрослая Елизавета Моряк.

Подобное несоответствие встречалось и раньше, в других отечественных фильмах. Известный пример: «Война и мир» Бондарчука, где он сам в 40 лет играет 20-летнего Пьера Безухова, а все остальные актеры старше своих персонажей как минимум на 5-10 лет.

Сам же Сарик Андреасян заявил, что не представляет в ролях главных героев молодых актеров. Что ж, он режиссер, он так действительно видит. Но вот зрителю - разглядеть вспыльчивость молодого поэта Ленского или робость наивной Татьяны в 30-летних актерах — удается с трудом. «Испытываешь чувство «Не верю»», - отмечает Михаил Чурилов.

С актерами второго плана гораздо лучше. Алена Хмельницкая играет харизматичную Прасковью Ларину, Карэн Бадалов — слугу Онегина, Светлана Немоляева — няню Татьяны. Даже в эпизодической роли появляется Сергей Степин в роли суетливого слуги Прохора.

Фильм &quot;Онегин&quot;
Фильм "Онегин"
Кинопоиск

Кого ж любить, кому же верить

Мнения зрителей насчет ценности фильма расходятся. Одни считают, что его нужно обязательно включить в школьную программу и показывать для знакомства с великим произведением.

«Фильм «Онегин», интерпретирующий события романа в прозе в сочетании со стихами пробудит интерес к произведению у молодого поколения и не только», - считают пользователи «Кинопоиска».

Другие же уверены, что картина только отвратит молодежь от прочтения классической литературы:

«Для того, чтобы заставить детей ненавидеть литературное произведение, надо включить его в школьную программу. После просмотра этого фильма, я поняла причины детской нелюбви к Онегину. Это долго, это затянуто, это скучно, это бессобытийно. Переложенный на черствый язык прозы, роман в стихах, утратил легкость, изящество, грацию пушкинского слога, и превратился в нудное драмеди из жизни непонятных ряженых в диковинные костюмы людей».

Фильм &quot;Онегин&quot;
Фильм "Онегин"
Кинопоиск

Михаил Чурилов заметил, что фильм изначально был рассчитан на любителей классики. Поэтому поклонники Пушкина ликуют, а остальные разводят руками.

«Сама же картина не привносит в отечественный кинематограф ничего нового. Думаю, очень скоро ее ждет забвение», - поделился своим мнением искусствовед.

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