Слишком честных правил. Почему фильм «Онегин» оценили хуже, чем скандальных «Мастера и Маргариту»

Прошло больше двух месяцев, как вышла скандальная экранизация романа «Мастер и Маргарита» от Михаила Локшина. В противовес ему в марте на больших экранах показали практически идеальную адаптацию романа Пушкина «Онегин» Сарика Андреасяна. Но зрители снова остались недовольны. Разбираемся вместе с барнаульским искусствоведом Михаилом Чуриловым, что так и не так с новым фильмом.

Фильм «Онегин» вышел в прокат 7 марта и стал первой масштабной экранизацией романа в стихах Александра Пушкина в отечественном кинематографе. За ленту взялся режиссер Сарик Андреасян, известный по картинам «Чикатило», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и другим. До него роман пыталась перенести на большой экран британский режиссер Марта Файнс в 1999 году. В России же существовали только черно-белые немые ленты и адаптация одноименной оперы Чайковского.

Что фильм грядущий нам готовит

Одно из отличительных качеств нового фильма — полное соответствие первоисточнику. Теперь учительницы литературы могут спокойно выдохнуть - роман перенесен на экран практически слово в слово. Владимир Вдовиченко, олицетворяя собой самого Пушкина, зачитывает целые отрывки из произведения на протяжении всего фильма. Свои письма Татьяна и Евгений тоже декламируют от начала и до конца. Разве что сами актеры не говорят стихами, хотя и произносят знаменитые фразы оттуда: «Онегин — добрый мой приятель», «Мой дядя самых честных правил», «Привычка свыше нам дана» и другие.

Поклонники творчества Пушкина, знающие его произведения наизусть, и приверженцы культа «книга лучше» остались более чем довольны. Хотя и здесь находят место для замечаний: почему во сне Татьяны демонических животных заменили призраками? Почему Татьяна уезжает в Москву летом, а не зимой? Почему изменили фразу «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей»?

«Сценарий четко соответствует сюжету поэмы, и возможно для кого-то отсутствие неожиданных, не прописанных у Пушкина ходов, будет минусом, для меня же явилось несомненным плюсом. Классический «Онегин», фильм, который можно показывать на уроках литературы», - пишет пользовательница «Кинопоиска» в своей рецензии к картине.

Казалось бы — вот он, идеальный фильм по книге. Пока Михаил Локшин пыхтел над изображением утопической Москвы, Сарик Андреасян примерно следовал канону. Однако пользователи «Кинопоиска» оценили его старания всего на 6,8 баллов, в то время как скандальной картине «Мастер и Маргарита» поставили 7,8. Рецензии тоже разделились почти поровну: 22 положительных и 17 отрицательных. В чем же проблема?

Кинотеатр полон, ложи блещут пополам

Причина кроется все в том же четком следовании роману. Простые читатели не увидят в нем ничего нового. Если «Мастера и Маргариту» ругали за излишнюю поспешность и несвязность, то «Онегина» - за затянутость.

Сделал картину такой сам формат кино. Роман Пушкина известен своим легким слогом, рифмой и авторскими ремарками, которые увлекали сами по себе. Фильм же, несмотря на все усилия читающего Вдовиченко, этой легкости лишен.

Фильм "Онегин" Кинопоиск

«Как многие отмечали еще до меня, сюжет «Евгения Онегина» можно спокойно уместить на половине страницы. Гораздо важнее - рефлексия автора о множестве вещей, которые нельзя просто пересказать, показать или проанализировать. Поэтому для меня этот роман еще сложнее в экранизации, чем «Мастер и Маргарита»», - считает Михаил Чурилов.

В нашем большом материале о фильме Михаила Локшина и российском кинематографе, искусствовед также подчеркивал разницу языков литературы и кино: «Книга и кино — это два жанра искусства, которые говорят на разных языках. Литература — искусство временное (в центре — события, которые разворачиваются во времени). А кино — пространственное-временное (оно сочетает в себе картину, которое находится в пространстве, и время, в котором развивается событие)».

Подавить подкатывающую дремоту заставляют как раз нетипичные для романа сцены, как, например, стрельба по бутылкам Онегина и Зарецкого. А включить мозг помогают тонкие отсылки на творчество художников той эпохи и самого Пушкина. Например, изображение неназванной Одессы с ее устрицами из «Путешествия Онегина», упомянутая дочка станционного смотрителя и даже отчество Евгения, которое в романе не озвучивали - Александрович.

Фильм "Онегин" Кинопоиск

Совсем не юноша-поэт и повзрослевшая Татьяна

Вопросы у многих вызвал и актерский состав — уж сильно заметна разница в возрасте между актером и его прообразом. Онегина играет 40-летний Виктор Добронравов, юношу-поэта Ленского — 30-летний Денис Прытков, а Татьяну — уже взрослая Елизавета Моряк.

Подобное несоответствие встречалось и раньше, в других отечественных фильмах. Известный пример: «Война и мир» Бондарчука, где он сам в 40 лет играет 20-летнего Пьера Безухова, а все остальные актеры старше своих персонажей как минимум на 5-10 лет.

Сам же Сарик Андреасян заявил, что не представляет в ролях главных героев молодых актеров. Что ж, он режиссер, он так действительно видит. Но вот зрителю - разглядеть вспыльчивость молодого поэта Ленского или робость наивной Татьяны в 30-летних актерах — удается с трудом. «Испытываешь чувство «Не верю»», - отмечает Михаил Чурилов.

С актерами второго плана гораздо лучше. Алена Хмельницкая играет харизматичную Прасковью Ларину, Карэн Бадалов — слугу Онегина, Светлана Немоляева — няню Татьяны. Даже в эпизодической роли появляется Сергей Степин в роли суетливого слуги Прохора.

Фильм "Онегин" Кинопоиск

Кого ж любить, кому же верить

Мнения зрителей насчет ценности фильма расходятся. Одни считают, что его нужно обязательно включить в школьную программу и показывать для знакомства с великим произведением.

«Фильм «Онегин», интерпретирующий события романа в прозе в сочетании со стихами пробудит интерес к произведению у молодого поколения и не только», - считают пользователи «Кинопоиска».

Другие же уверены, что картина только отвратит молодежь от прочтения классической литературы:

«Для того, чтобы заставить детей ненавидеть литературное произведение, надо включить его в школьную программу. После просмотра этого фильма, я поняла причины детской нелюбви к Онегину. Это долго, это затянуто, это скучно, это бессобытийно. Переложенный на черствый язык прозы, роман в стихах, утратил легкость, изящество, грацию пушкинского слога, и превратился в нудное драмеди из жизни непонятных ряженых в диковинные костюмы людей».

Фильм "Онегин" Кинопоиск

Михаил Чурилов заметил, что фильм изначально был рассчитан на любителей классики. Поэтому поклонники Пушкина ликуют, а остальные разводят руками.

«Сама же картина не привносит в отечественный кинематограф ничего нового. Думаю, очень скоро ее ждет забвение», - поделился своим мнением искусствовед.

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