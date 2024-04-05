В Алтайском крае снимут фильм про то, как Ди Каприо находит невесту в российской глубинке

В крае снимут кино про то, как голливудский актер Леонардо Ди Каприо нашел в сибирской деревне любовь. Продюсер фильма Юрий Романов рассказал altapress.ru об этом крутом проекте с красивой музыкой и применением современной технологии DeepFake. В фильме будут сниматься актеры из Москвы, Новосибирска и Алтайского края. Возможно, поучаствует и сама звезда «Титаника».

Фильм «Лео, у нас сибирские обстоятельства!» расскажет о том, как голливудского актера Леонардо Ди Каприо занесло — внезапно! — в алтайскую глубинку. В селе звезда встречает девушку, в которую влюбляется. Но не все так просто: в Америке ему предлагают роль, о которой он давно мечтал. Лео хочет забрать возлюбленную с собой в США, но отец ее не отпускает.

Как появилась идея фильма

Юрий Романов рассказывает: он всегда мечтал снять свой фильм. И почему-то — именно с Ди Каприо. Признается, что понимает: задача не из легких, особенно в нынешних условиях. Но мечта есть мечта. Судьба свела их с Кристиной Холдеевой, автором сценария и режиссером проекта. Как оказалось, их мечты снять Ди Каприо совпали.

Юрий Романов. Скриншот из видео о фильме Кристина Холдеева. Скриншот из видео о фильме

Идею проекта представили на форуме регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» в Белокурихе. Идею поддержала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, сказала: «Давайте сделаем!». В министерстве культуры Новосибирской области тоже одобрили проект.

К тому же, жанр фильма — мокьюментари. Псевдодокументальное кино. Это не игровое кино, но провокационный поиск баланса между вымыслом и правдой.

Такой экстравагантный замысел нашел отклик в медиа — после объявления кастинга на главную женскую роль пришло около сотни заявок со всей страны.

Где возьмут Ди Каприо

В России у оскароносного актера есть «двойник» — Александр Ясень. Артист засветился в социальных сетях и видеохостингах, где буквально вводил людей в заблуждение своей игрой. Для полной убедительности в роликах с ним также использовался DeepFake — это когда с помощью искусственного интеллекта один элемент в фото или видео заменяется другим, да так, что даже не отличишь, что в оригинале лицо было другое.

Актер Александр Ясень. https://vk.com/actor_aleksandr_yasen

Дружба с дублером американской звезды стала еще одним фактором, подтолкнувшим продюсера к созданию фильма. А с новейшей технологией замены лиц поможет специалист из московской компании, который занимался, например, видеообработкой в фильме «Сто лет тому вперед». С ним уже связались. И, как оказалось, не только с ним. Энтузиасты пошли дальше и позвали главного героя из Америки на Алтай.

Юрий Романов, продюсер фильма: Мы уже написали письмо Леонардо Ди Каприо, пригласили приехать на съемки, поучаствовать. Пока что ждем ответа. Как знать, чудеса случаются!

Вызовы перед командой

На данный момент команда собирает ресурсы на производство картины — чтобы сделать все качественно. Пока что проект осуществляется только на собственные деньги, открыт сбор средств на краудфандинговой платформе. Юрий Романов также сейчас в поисках партнеров в Алтайском крае.

Примерно 22-23 апреля начинается киноэкспедиция. Съемки пройдут в селе Старая Ажинка Солтонского района. С местом проблем не будет — у продюсера там есть дом.

Природа Алтая. Горы. Анна Зайкова

Прекрасными пейзажами Старой Ажинки ограничиваться не будут — хотят захватить Горный Алтай и Телецкое озеро, добавить элементы роуд-муви с поездкой по алтайским деревням.

Планы на прокат и на будущее

Пока что премьерный показ планируется в закрытом варианте. Продюсер рассматривает возможность показа на фестивалях. Но для начала кино нужно снять. Интригу обещают сохранять до конца.

Нынешний проект выйдет как короткометражный фильм. Создатели уже думают над продолжением в форме веб-сериала или полнометражного художественного кино.

Самое важное - в нашем Telegram-канале