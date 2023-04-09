Свинки-балеринки стали грациозно скакать на копытцах по сцене. Видение нейросети

В сегодняшней подборке altapress.ru нейросеть показала ее видение балерин. Кого из известных див представила нейросеть — можно только догадываться.
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Анекдоты про барнаульцев, разукрашенные пасхальные яйца, прогноз погоды на телевидении — воображение нейросети не знает границ. Куда там попала оптическая иллюзия со всеми покемонами вместе взятыми.
В сегодняшней подборке altapress.ru нейросеть показала ее видение балерин. Кого из известных див представила нейросеть — можно только догадываться.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter