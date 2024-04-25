Студенты смогут выиграть 100 тыс. рублей в конкурсе на лучшее видение развития Барнаула

Молодежный конкурс на лучшее видение развития города проходит в Барнауле. Команда-победитель получит главный приз – 100 тыс. рублей от генерального партнера конкурса, строительной компании «Жилищная инициатива».

Поучаствовать в конкурсе могут команды от трех до пяти человек, состоящие из студентов образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования. Конкурс организует издательский дом «Алтапресс» и молодежный проект «Образ будущего».

Для участия команде необходимо подать конкурсную заявку, анкету и презентацию своего проекта. Конкурсные работы принимаются на электронную почту: ng.barnaul@bk.ru до 15 мая. До очного финала конкурса будут допущены 10 лучших команд, которых определят эксперты по итогам заочного этапа.

С правилами конкурса и формой конкурсной заявки можно ознакомиться тут.

Барнаул. Дмитрий Лямзин

«Финал конкурса состоится на масштабном молодежном форуме «Барнаул в будущем», который пройдет 20 мая на самой технологичной площадке региона. Также в рамках форума запланированы различные интерактивные площадки и выступления авторитетных специалистов по разным направлениям. Форум будет транслироваться в прямом эфире на самых популярных интернет-платформах региона, подключиться к трансляции сможет любой желающий», — отметил основатель проекта «Образ будущего» Алексей Линник.

На финальном этапе конкурсанты представят свои проекты компетентному жюри, состоящему из руководителей городской и краевой власти, крупного бизнеса, общественных объединений и профессиональных экспертов.

Ранее сообщалось, что архитекторы попытались предсказать будущее Барнаула.

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