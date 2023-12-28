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Жизнь

Стало известно, когда на Трассе здоровья будут поить горячим чаем и угощать вкусняшками

Со 2 января барнаульцы могут угощаться чаем и сладостями на Трассе здоровья.

Трасса здоровья.
Трасса здоровья.
Предоставлено altapress.ru

Об этом сообщил читатель altapress.ru.

Трасса здоровья.
Трасса здоровья.
Предоставлено altapress.ru

Пока неизвестно, будет ли проходить официальное открытие Трассы здоровья.

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