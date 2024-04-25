21-летний визажист из Новосибирска попал в список номинантов Forbes «30 до 30», сообщает «КП Новосибирск».

21-летний сибиряк Алексей Максимов работает в сфере визажа. Он попал в список молодых талантов Forbes.

Отмечается, что парню с детства была интересна косметика. Его мама работала дистрибьютором и приносила пробники домой.

Как прошло детство визажиста и когда проснулся талант

Алексей Максимов родился в Затулинке. До третьего класса учился в школе №134. Однако потом переехал в Академгородок, где учился в школе №5. Он с детства активно участвовал в деятельности школы и старался быть в центре внимания.

Как рассказывает сам Максимов, его мама работала в косметических компаниях, поэтому всяких средств дома было навалом. Он интересовался, изучал их, а после восьмого класса они с мамой переехали в Москву. Столица парню первоначально не понравилась и он хотел вернуться домой.

Благодаря своему увлечению Алексей зарабатывает неплохие деньги. Анастасия ВОЛКОВА, предоставлено Алексеем Максимовым

Началась карьера визажиста

Уже в старших классах ему приходилось жить на два города. Затем он сдал ЕГЭ и окончательно переехал в Москву, со второго раза Максимов смог ее полюбить. Во время учебы в Российском государственном аграрном университете Алексей подрабатывал визажистом.

Молодой человек рассказал о том, что в школьные годы экспериментировал со стилем, помогал подругам подбирать образы и собираться на фотосессии, делал им макияж. Спустя некоторое время его видео с макияжами разошлось по интернету и стало собирать миллионы просмотров. Тогда появились первые масштабные заказы и фанаты.

Тогда он стал работать на фотосессиях и у звезд шоу-бизнеса. Например, делал макияж телеведущей «Орла и Решки» Регине Тодоренко, стал постоянным визажистом певицы Тоси Чайкиной.

Максимов рассказал, что на самом деле эта сфера «крошечная» и новые проекты ему помогает найти сарафанное радио.

Косметика. Магазин косметики. СС0

Сколько получает молодой визажист

Парень рассказал, что в плохие месяцы его заработок равен примерно двум московским зарплатам. В хорошие месяцы и доход больше, часть из него он отправляет родственникам.

Также визажист отметил, что учителей у него не было и он самоучка, достиг всего методом проб и ошибок. Однако парень рассказал, что начинать ему было не трудно, ведь достойные продукты можно найти и в сегменте масс-маркета.

Деньги. altapress.ru

Он сам не знал, что он в Forbes

Два дня назад Алексея Максимова внесли в список кандидатов Forbes «30 до 30». Обычно туда попадают перспективные специалисты своей сферы. Сибиряка отметили в рубрике «Мода и дизайн». Однако сам парень об этом узнал от друзей.

Он рассказал, что ему скинули список друзья, сам Алексей не рассчитывал туда попасть, ведь только начинает раскручиваться.

Макияж. freepik.com/cookie_studio.

О чем мечтает Алексей Максимов

Максимов признался, что мечтает поработать с Глюкозой, а из зарубежных интересны Бьйорк, Леди Гага, солистка Florence & Machine.

Также ему было бы интересно было бы поработать в театре.

Ранее сообщалось, что в список Forbes «30 до 30» вошла уроженка Бийска.

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