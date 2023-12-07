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Савельева и Дайнеко откровенно расскажут о родах и разводах после "Фабрики звёзд"

В субботу, 9 декабря, гостями нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" НТВ станут участники "Фабрики звёзд". Они поделятся о том, какими последствиями обернулось участие в проекте, как популярность сказалась на их личной жизни и стала ли слава синонимом богатства.

"Секрет на миллион".
"Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Эффектная блондинка Саша Савельева после шоу "Фабрика звёзд" за год гастролей смогла заработать на квартиру. Стать мамой она тоже успела, однако у материнства оказались две стороны, и Саше пришлось обратиться сначала к психологу, а потом и к психиатру. Артистка откровенно расскажет о том, почему так вышло, и помог ли специалист решить её проблемы.

&quot;Секрет на миллион&quot;.
"Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Охотно делится подробностями своей жизни во время и после "Фабрики звёзд" и Алексей Кабанов. Как ни странно, жену он нашёл не среди многочисленных поклонниц, а в интернете. Исполнитель объяснит, почему искал спутницу жизни на сайте знакомств, вспомнит, каким подарком сразу же её заинтриговал, и познакомит супругу с телезрителями.

Ещё одна "фабрикантка", Виктория Дайнеко, давно в разводе. Она растит дочь и откровенно признаётся, что папа не особенно интересуется её успехами. Алименты, правда, бывший муж платит исправно: суд обязал. Виктория расскажет, почему распался её брак, и свободно ли сейчас её сердце.

&quot;Секрет на миллион&quot;.
"Секрет на миллион".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Михаилу Гребенщикову тоже откровенно расскажет о том, как ему жилось после шоу, кто разбил ему сердце и как он это допустил.

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