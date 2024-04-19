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Жизнь

Сельчане, попавшие в зону затопления, обеспокоены судьбой пострадавшего жилища

Большая вода в Алтайском крае наделала много бед. От стихии пострадали и жители Михайловского района. Затопленными оказались улицы, дома, дворовые постройки. Люди были вынуждены бросить годами насиженное место и искать временный приют. В такой ситуации оказалась жительница села Ракиты, о чем она рассказала во время личного приема, который провел в своей общественной приемной депутат Госдумы Александр Терентьев.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Фото предоставлено партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

Как пишет пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду», после того, как дом затопило, заявительницу вместе с дочерью и тремя внуками (младшему всего семь месяцев) поселили в сельском ФАПе. Вместе с ними в медицинском учреждении живут соседи - бабушка с тремя внуками, отец которых погиб на СВО. У них в большей степени пострадал приусадебный участок – вода размыла огромную яму - до полутора метров глубиной.

Пенсионерка рассказала депутату, что большая вода пришла в ночь с 29 на 30 марта. В суматохе успели взять только документы. Людей эвакуировали в пункт временного размещения, оборудованный в здании местной школы. В ФАПе они живут с 12 апреля.

Сейчас пострадавших в большей степени беспокоит неведение: будут ли восстанавливать дом, будут ли выплаты или сертификаты на приобретение или строительство жилья в случае непригодности. Этой информации, заверила женщина парламентария, у людей нет.

Социалисты рассказали, о том семьи, временно проживающие в сельском ФАПе, попросили Александра Терентьева помочь им узнать, чего в итоге ждать, как будет решаться их жилищный вопрос и когда. Он уже подготовил обращение к губернатору Алтайского края, а также обратится в федеральные органы власти для разрешения сложившейся ситуации.

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