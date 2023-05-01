Самолет-кинотеатр, Луна-парк и пороховые склады. Каким был барнаульский парк «Юбилейный», что с ним происходит и каким он может стать

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В начале 1940-х на месте парка была березовая роща, в первые послевоенные годы там хоронили японских военнопленных, а позже на этом же месте располагалась воинская часть и пороховые склады.
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Парк открыли в честь юбилея Октябрьской революции в 1967 году. Но первое его название — парк «Пороховой». «Юбилейным» он стал к 100-летию со дня рождения Ленина.
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До 1960-х парк активно благоустраивали: танцплощадка для молодежи, кафе, и бассейн, заасфальтированные дорожки — все это там было.
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В 1970—1980-х в парке построили первые аттракционы: качели, колесо обозрения, горки, игровые автоматы, карусели, чехословацкий «Луна-парк». И даже установили списанный самолет ТУ-104, в котором показывали мультфильмы.
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Кстати, 15 февраля 1961 года именно с этого ТУ-104 было выполнено первое в Советском Союзе наблюдение солнечного затмения с самолета на высоте 10 км.
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В 1996 году в «Юбилейный» приезжала делегация из Японии — чтобы изучить захоронения соотечественников. В парке нашли останки 81 человека. Их увезли на родину, а в парке поставили памятник.
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К середине 90-х парк забросили, от его «былого великолепия» ничего не осталось.
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В 2016 году барнаульцы предпринимали попытки облагородить парк, но, по словам архитектора Александра Деринга, в бюджете города и края на это не было денег.
«В бюджете Барнаула и края на это нет денег. Были попытки „откусить“ часть территории под жилую застройку, но горожане выступили активно против, и власть тогда отступила» — рассказывал архитектор.
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В 2022 году «Юбилейный» наконец преобразился: там начали ремонтировать входную арку, менять асфальт, сносить аварийные деревья. Ремонт продолжается и сейчас.