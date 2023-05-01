2 мая
﻿
Жизнь

Самолет-кинотеатр, Луна-парк и пороховые склады. Каким был барнаульский парк «Юбилейный», что с ним происходит и каким он может стать

Когда-то барнаульский «Юбилейный» был невероятным парком, чего в нем только не было: аттракционы, колесо обозрения, уточки, «Луна-парк» и даже самолет-кинотеатр! Вот его история (которая, к счастью, продолжится).

Самолет ТУ-104, парк "Юбилейный", фото 1980-х годов.
Самолет ТУ-104, парк "Юбилейный", фото 1980-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты

  • В начале 1940-х на месте парка была березовая роща, в первые послевоенные годы там хоронили японских военнопленных, а позже на этом же месте располагалась воинская часть и пороховые склады.

  • Парк открыли в честь юбилея Октябрьской революции в 1967 году. Но первое его название — парк «Пороховой». «Юбилейным» он стал к 100-летию со дня рождения Ленина.

Парк &quot;Юбилейный&quot;, фото 1980-х годов.
Парк «Юбилейный», фото 1980-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты
Парк &quot;Юбилейный&quot;, фото 1980-х годов.
Парк «Юбилейный», фото 1980-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты
Парк &quot;Юбилейный&quot;, фото 1980-х годов.
Парк «Юбилейный», фото 1980-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты

  • До 1960-х парк активно благоустраивали: танцплощадка для молодежи, кафе, и бассейн, заасфальтированные дорожки — все это там было.

  • В 1970—1980-х в парке построили первые аттракционы: качели, колесо обозрения, горки, игровые автоматы, карусели, чехословацкий «Луна-парк». И даже установили списанный самолет ТУ-104, в котором показывали мультфильмы.

Парк &quot;Юбилейный&quot;, фото 1980-х годов.
Парк «Юбилейный», фото 1980-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты
Парк &quot;Юбилейный&quot;: здесь река Пивоварка уходит под землю фото 1980-х годов.
Парк «Юбилейный»: здесь река Пивоварка уходит под землю фото 1980-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты
Парк &quot;Юбилейный&quot;, фото 1980-х годов.
Парк «Юбилейный», фото 1980-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты

  • Кстати, 15 февраля 1961 года именно с этого ТУ-104 было выполнено первое в Советском Союзе наблюдение солнечного затмения с самолета на высоте 10 км.

  • В 1996 году в «Юбилейный» приезжала делегация из Японии — чтобы изучить захоронения соотечественников. В парке нашли останки 81 человека. Их увезли на родину, а в парке поставили памятник.

Самолет ТУ-104, парк &quot;Юбилейный&quot;, фото 1980-х годов.
Самолет ТУ-104, парк «Юбилейный», фото 1980-х годов.
Барнаул. Юбилейные даты
Самолет ТУ-104, парк &quot;Юбилейный&quot;, дата фото не указана. Фото из коллекции Анатолия Гордейчика.
Самолет ТУ-104, парк «Юбилейный», дата фото не указана. Фото из коллекции Анатолия Гордейчика.
vk.com/kraevedaltay
Самолет ТУ-104, парк &quot;Юбилейный&quot;, дата фото не указана.
Самолет ТУ-104, парк «Юбилейный», дата фото не указана.
vk.com/kraevedaltay
Памятник военнопленным японцам, умершим в Барнауле, парк &quot;Юбилейный&quot;, фото 1996 года.
Памятник военнопленным японцам, умершим в Барнауле, парк «Юбилейный», фото 1996 года.
Барнаул. Юбилейные даты

  • К середине 90-х парк забросили, от его «былого великолепия» ничего не осталось.

  • В 2016 году барнаульцы предпринимали попытки облагородить парк, но, по словам архитектора Александра Деринга, в бюджете города и края на это не было денег.

«В бюджете Барнаула и края на это нет денег. Были попытки „откусить“ часть территории под жилую застройку, но горожане выступили активно против, и власть тогда отступила» — рассказывал архитектор.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость