29 апреля
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Жизнь

23 года ждал признания. 10 фактов о художнике Петре Кортикове, который мечтал переехать на Алтай и переехал

28 апреля 1924 года родился художник Петр Кортиков. Altapress.ru вспоминает, как он грезил Алтаем, какими картинами прославился и как долго ждал, пока его заметят.

"Колхозная РТС", автор Петр Кортиков.
"Колхозная РТС", автор Петр Кортиков.
ghmak.ru

  • Петр Кортиков переехал в Барнаул в 1954 году из Ярославля, где его не устраивали условия труда. Художника манила романтика целин Алтая. Кстати, вместе с ним уехал живописец Алексей Югаткин, с которым он дружил долгие годы.

&quot;Проспект Ленина после дождя&quot;, автор Алексей Югаткин.
«Проспект Ленина после дождя», автор Алексей Югаткин.
ghmak.ru

  • В адрес алтайского «Союза художников» неоднократно приходили благодарности от районных партийных комитетов по поводу работы художника Петра Кортикова. Его картины экспонировались на краевых выставках в 1957, 1959, 1961 годах.

  • Петр Кортиков участвовал в зональной выставке «Сибирь социалистическая» в Омске в 1967 году. На ней представили работы мастеров из Алтайского края, Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Тувинской АССР и Хакасской автономной области.

Петр Кортиков.
Петр Кортиков.
altlib.ru

  • В 1968 году Петр Кортиков стал кандидатом в члены Союза художников, но приняли его только в 1991 году, когда художнику уже было 67 лет.

  • В 1942 году Петр Кортиков командовал минометным расчетом в 15-й стрелковой бригаде на Прибалтийском фронте. В 1944 году он был ранен, после чего лежал в госпиталях в Торжке и Рыбинске.

&quot;Полдень&quot;, автор Петр Кортиков.
«Полдень», автор Петр Кортиков.
altlib.ru

  • Еще до вступления в «Союз художников» Кортиков активно участвовал в выставках: «Земля алтайская» в 1971 году, в выставке произведений художников — участников Великой Отечественной войны в 1977 году, «Алтай преображенный» в 1988 году.

  • В 2000 году одна из работ Кортикова экспонировалась на выставке, посвященной 60-летию создания Алтайской организации Союза художников.

  • В 2002 году художника не стало, но его многие его картины продолжают выставляться в Художественном музее Алтайского края.

&quot;Оттепель&quot;, автор Петр Кортиков.
«Оттепель», автор Петр Кортиков.
ghmak.ru

  • Среди картин Кортикова наиболее известны: «Полдень», «Берег Оби», «Аул. Курай», «Горный пейзаж», «Колхозная РТС», «Пейзаж с березами», «Оттепель», «Весна в деревне», «Весна на улице», «Курайские белки».

  • Кортиков любил рисовать храмы, деревни и пейзажи, и нередко в поисках натуры покидал Барнаул: посещал Московскую область и Горный Алтай.

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