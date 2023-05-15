16 мая
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Жизнь

Расчехлить прошлое. Барнаульские актрисы поделились личными историями: смешными и трагическими

В театре драмы 13 мая состоялся последний в этом сезоне показ — премьера «Мамино платье» от режиссера Татьяны Тимофеевой. Это спектакль собран из личных историй актрис театра и наполнен смехом и болью, воспоминаниями о детстве и семье.

"Мамино платье" в театре драмы.
"Мамино платье" в театре драмы.
Анна Зайкова

Драматург Александр Житковский на основе интервью с актрисами создал уютную историю, где героини с нами, как с друзьями, делятся самым сокровенным и значимым. Глубоко личные истории пересекаются с воспоминаниями, которые могут относится к каждому зрителю.

Смотря спектакль, можно загибать пальцы на моментах, которые были и в вашей жизни: есть хлеб с сахаром, прыгать по койке с панцирной сеткой, доставать спальные гарнитуры, впервые целоваться за бабушкиным забором, перебирать пуговицы из банок, хранить крупы мешками, получать зарплату рыбой, листать синий букварь, отдыхать в Узбекистане и мыться в общественных банях, петь застольные песни, бояться Кашпировского.

Актрисы вспоминают о том, как у родителей была коллекция спортивных костюмов и олимпийка «Монтана», а вся жизнь, умещалась в коробку с кассетами. О времени, когда гордились венскими стульями, которые к Вене не имели никакого отношения, а единственным сносным нарядом для дискотеки было мамино платье.

&quot;Мамино платье&quot; в театре драмы.
"Мамино платье" в театре драмы.
Анна Зайкова

Грустно, но в этих женских историях фигура отца выступает то ли тенью, то ли богом. Недосягаемым, далеким и холодным.

Посмеяться и погрустить на «Мамином платье» можно будет в новом театральном сезоне.

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