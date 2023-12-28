"Шоу Трумэна" по-корейски. Путешествующие в КНДР рассказали, что их больше всего напугало

На Reddit пользователи делятся своими впечатлениями от поездок в Северную Корею. Многие считают, что правительство КНДР устраивает специальные шоу перед туристами, чтобы страна казалась успешной.

Бытовое шоу для туристов

Путешественник под ником Visual_Parfait_681 рассказал, как попал северо-корейский город неподалеку от китайской границы. По его словам, все это было похоже на шоу или тематический парк развлечений.

"Однажды нам показали реальный парк аттракционов с водными горками, качелями, каруселями. Кругом было полно света (известно, что в КНДР есть определенные проблемы с электричеством - прим. ред.). Корейцы казались веселыми, счастливыми и вовлеченными в процесс. Но как только мы вышли оттуда, в парке моментально погас свет. И все местные, которые до этого изображали счастье, пошли вслед за нами. Они закрыли ворота и разбрелись по своим делам", - рассказал турист.

Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. wikipedia.org

Также в той поездке они ездили в музей. И среди экспонатов была, например, ложка Ким Ир Сена, которой он однажды ел. Одна из фотографий была подписана как "Грот Сокгурам". Музейные работники уверяли, что он находится в горах неподалеку и принадлежит Северной Кореи.

Грот Сокгурам. wikipedia.org

"Но я знаю, что это не так. Я на нем был. В Южной Корее", - рассказал путешественник. Но, вероятно, здесь проблема в том, что обе страны считают Корею единой.

Под конец путешествия северо-корейские дети показали спектакль о Корейской войне. И на тех детях, которые изображали американцев и южно-корейцев, были нарисованы крысиные мордочки.

В комментариях эту поездку назвали "Шоу Трумэна по-диктаторски".

"Женские проблемы"

Пользовательница под ником Callme-risley рассказала о случае в аэропорту Пхеньяна. Оказалось, ни северо-корейские мужчины, ни даже женщины не знают о существовании тампонов.

Аэропорт Пхеньяна. wikipedia.org

Дело было так. Таможенники проверяли сумки и чемоданы и одна вещь их заинтересовала. Как раз тот самый тампон у девушки. Мужчина крутил его в руках так и сяк, развернул, дернул за ниточку. В конце концов спросил по-корейски, что это такое.

Женщина попыталась описать по-английски словами: "Это для женских...проблем". Мужчина ничего не понял и позвал переводчика. Ей оказалась женщина. Тут путешественница обрадовалась: уж она-то должна знать, что такое тампон.

Но нет. Переводчица тоже не смогла понять, что это. Но в конце концов догадалась и рассказала коллегам-мужчинам. Те очень сильно смутились и даже не стали дальше осматривать сумки приезжей.

Пустые полки, дороги и плейлисты

Другие путешественники отметили огромные магазины, в которых почти ничего нет. На полупустых полках стоит один вид кофе, шоколада, лапши, риса и других продуктов. Кто-то сравнил это с ситуацией в СССР в 80-х годах.

КНДР. Пхеньян. unsplash.com

Жительница Южной Кореи под ником goodways рассказала, как была в КНДР в 2009 году. И самым частно задаваемым вопросом от северо-корейцев был о том, есть ли в других странах музыка. Некоторые сравнили это с Ираном. Один из путешественников вспомнил, как в 2010 году был в этой стране. Одна из особенностей - в ней запрещено слушать музыку.

Человек под ником elniallo11 написал, что его напугали широкие, качественно сделанные и абсолютно пустые дороги. Когда он был на автобусной экскурсии по городу Кэсон на юге КНДР, то кроме них на трассе никого не было. А вдоль улицы стояли солдаты.

Тем временем в Сибирь пригласили тысячи рабочих из Северной Кореи на стройку.

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