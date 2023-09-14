Приятного просмотра. Как сибиряки относятся к российским сериалам и кино

Кино может выступать мощным воспитательным инструментом, поэтому в развитии российской киноиндустрии заинтересованы власти. После ухода западной кинопродукции российские кинотеатры столкнулись с нехваткой контента, поэтому бизнес в развитии отечественного кинематографа заинтересован не меньше. Осталось выяснить, насколько это нужно самим россиянам. И что касается Сибири, то у нас для вас две новости — хорошая и плохая.

Сибирские зрители

Плохая (для киноиндустрии) новость заключается в том, что треть жителей Сибирского федерального округа (33%) кино вообще не смотрит. Хорошая же гласит, что еще 47% сибиряков, то есть, почти половина населения округа, предпочитают именно отечественные картины. Таковы результаты исследования, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

13% респондентов предпочитают зарубежное кино, 6% смотрят и то, и другое, еще 1% затруднился ответить. Рост доли отечественного кино в прокате отметили 26% участвовавших в опросе сибиряков, еще 29% сообщили, что не заметили изменений, 7% даже сочли, что доля российских фильмов сократилась.

Кинотеатр. Зал Фото предоставлено Компанией «Киномир»

Кино

По поводу ситуации в отечественном кинематографе у жителей Сибири превалируют оптимистичные оценки. Так, 41% респондентов считает, что российское кино сейчас находится на подъеме. Впрочем, и противоположную точку зрения разделяет немалая часть сибиряков — 34%. Еще четверть опрошенных затруднилась с ответом.

Но гораздо бОльшие затруднения вызвала просьба назвать какие-либо запомнившиеся российские фильмы, вышедшие на экраны за последние 3-5 лет. 64% опрошенных не дали на этот вопрос ответа. 16% заявили, что им не понравились и не запомнились никакие, и только 20% респондентов отметили те или иные кинокартины.

Кинотеатр. unsplash.com

Сериалы

Что касается сериалов, то к ним у сибиряков отношение еще хуже, чем к кинофильмам. Почти половина опрошенных (48%) заявила, что практически не смотрит сериалы. 37% сообщили, что предпочитают отечественные, 10% — зарубежные. 5% смотрят все подряд.

63% опрошенных не дали ответа на вопрос о том, какой из российских сериалов последних лет им запомнился. 26% смогли назвать сериалы, которые им запомнились или понравились. 11% сообщили, что им не запомнился и не понравился ни один отечественный сериал.