Поют крии, «йожатся» и стоят на гвоздях. Где в Барнауле можно заняться йогой

«Йожиками» называют не только колючих зверей, но и любителей йоги. Altapress.ru нашел в Барнауле несколько студий, в которых можно растянуться и свернуться в невообразимую фигуру.

Алтайский центр йоги

ул. ​Пролетарская , 139.

Какие виды йоги практикуют:

Аэройога

Кундалини

Йога критического растягивания

Хатха-йога

Тибетская йога

Цигун

Функциональная йога

Хатха-йога подойдет для новичков. В это направление входят дыхательные упражнения, статические и динамические асаны, медитация.

Другое направление — кундалини йога — развивает гибкость позвоночника, помогает контролировать свои мысли и быть в контакте с эмоциями.

Людям, которые хотят сбросить несколько лишних килограммов и расслабиться, подойдет аэройога (на гамаках). Цигун развивает подвижность суставов. Функциональная йога поможет восстановить тело после травм. Йога критического выравнивания скорректирует осанку, а тибетская йога поможет улучшить качество сна.

Йога. vk.com/yoga_2d.barnaul Йога. vk.com/yoga_2d.barnaul

Йога — это сочетание духовных, психических и физических практик, направленных на управление состоянием тела.

Космос

ул. Пролетарская , 139.

Какие виды йоги практикуют:

Йога в гамаке

Хатха йога «Овсянка»

Кундалини

Хатха-йога

Нидра

Пранаямы

Хатха-йога по методу «Овсянка» отличается от классической тем, что разделена на циклы. Каждый из них направлен на глубокую проработку какой-либо части тела.

Нидра-йога подойдет тем, кто хочет расслабиться и погрузиться в управляемую медитацию.

Йога в гамаке сочетает в себе классические асаны и элементы пилатеса, воздушной гимнастики и акробатики. Практика помогает растянуть связки, избавиться от болей в шее, улучшить кровообращение.

Еще в «Космосе» есть нестандартные практики рисования мандал, СПА-процедуры и пранаямы (дыхательные упражнения).

Йога. vk.com/cosmos_yoga Йога. vk.com/cosmos_yoga

Студия йоги Татьяны Плотниковой

ул. Чкалова , 60.

Какие виды йоги практикуют:

Хатха-йога

Кундалини

Тибетская йога

«Здоровая спина»

Йога. vk.com/id428168164

Нирвана

ул. Молодежная , 58.

Какие виды йоги практикуют:

Аэройога

Neйога

Йога стретчинг

Хатха-йога

Направление Neйога подходит для начинающих. Такая практика укрепляет сердечно-сосудистую систему, развивает гибкость и укрепляет мышечный корсет.

Также в «Нирване» есть йога для беременных — она помогает облегчить схватки и роды.

Йога на природе СС0

Olympia

ул. Антона Петрова , 223г/3.

Какие виды йоги практикуют:

Крийя-йога

Хатха-йога

Крийя-йога сочетает в себе последовательность дыхательных и физических упражнений, медитаций и диет. Подходит для любого возраста и телосложения.

На занятиях не только растягиваются, выполняя асаны, но и поют, стоят на гвоздях и делают дыхательные практики.

Помимо йоги здесь можно заняться стретчингом и пилатесом.

Йога. vk.com/olimpia_brn Йога. vk.com/olimpia_brn

Энергия жизни

Павловский тракт , 287.

Какие виды йоги практикуют:

Хатха

Нидра

Кундалини

Power yoga

Аэройога

«Здоровая спина»

Аштанга-йога

В этой студии помимо прочего можно научиться аштанга-йоге. Она основана на непрерывном дыхании и динамических упражнениях.

Йога. vk.com/yogaenergiyazhyzny Йога. vk.com/yogaenergiyazhyzny