Поздравления с Днем всех влюбленных в прозе
Любовь — чувство, о котором слагали поэмы, писали романы и ради которого делались великие дела. Позвольте же пожелать, чтобы в День святого Валентина каждый из вас обрел это чувство, которое способно не только перевернуть мир, но и потрясти целую вселенную. Любите и будьте любимыми.
Поздравляю тебя с днем влюбленных! Будь желанным и любимым всегда и везде! Будь счастливым человеком, пусть всегда горят глаза, пусть улыбка не сходит с лица! Привлекай, заманивай, очаровывай и удивляй! И люби, искренне, как в первый раз!
В День влюбленных желаю, чтобы в сердце всегда горел огонек. Чтобы любимый человек был рядом и окружал нежностью, заботой, теплом! Пусть в жизни любовь не остается в стороне, и все чувства будут искренними.
Поздравления с Днем всех влюбленных в стихах
Ты щекочешь нервы,
Будоражишь кровь!
Ты волнуешь душу,
Ты ― моя любовь!
В этот день февральский
Праздник наш с тобой.
Держи мое сердечко,
А мне свое открой!
Я тебе желаю
Всех счастливей быть,
За хвост ловить удачу
И меня любить!
В этот день февральский,
Зимний и холодный,
Шлю кусочек ласки
Тёплой, беззаботной.
И любви немножко,
Поцелуй горячий,
Нежности в ладошках
Тут же я припрячу.
Пусть тебя все это
В сердце согревает,
Чтоб в нем было лето
Вечным. Обнимаю.
Даже если я когда-то
Этого не говорю,
Знай, что я тебя безумно,
Очень искренне люблю.
С Днем влюбленных поздравляю.
В такт сердца наши стучат,
И часы, когда мы вместе,
Очень-очень быстро мчат.
На Земле, такой огромной,
Встретились мы ведь не зря.
Ты всех ближе и дороже,
Всех любимей для меня.
Поздравления с Днем всех влюбленных в смс
В День святого Валентина
Принято дарить любовь.
Я дарю тебе сердечко,
Ну а в нем моя любовь.
Как клубничка — страстная,
Как мишутка — няшная,
Сладкая, воздушная,
Мягкая и вкусная.
День, когда царит любовь,
Наступил сегодня вновь.
В феврале пусть, как весной,
Счастье захлестнет волной!
В День святого Валентина
Для всех равно и едино
Сердцу биться вновь и вновь
Помогает пусть любовь!
С Днем влюбленных поздравляю,
И влюбиться пожелаю,
Никогда не расставаться,
Чувством этим наслаждаться!
Поцелуев и объятий,
Чтобы было в жизни счастье,
Смысл жизни обрести,
И детишек завести!
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