Письма с лапками и кролики из шляпы. 9 идей, как провести эту неделю в Барнауле

В кино
Драматичный фильм об основателе знаменитой марки машин «Феррари» в «Киномир-Галактика» — 26 декабря, 20:10, 18+
В Филармонию
Оперный новогодний концерт в филармонии — 28 декабря, 19:00, 6+
В музей
Деревенские пейзажи, сочные цвета и деревянное блюдо-рекордсмен «Райские кущи». Все это можно увидеть на персональной выставке Николая Клековкина «Неспроста» в ГХМАК — до 14 января 2024 года, 6+
На хоккей
В «Титов-Арене» «ХК Динамо-Алтай» сыграет против «ХК Буран» из Воронежа — 25 декабря, 19:00, 0+
В театр
«Черевички, или Ночь перед Рождеством» в Музыкальном театре — 29 декабря, 18:30, 16+
«Моя жена — робот» в Молодежном театре Алтая — 29 декабря, 18:30, 16+
«Не скажу» в Театре драмы — 30 декабря, 17:30, 12+
На фокусы
Волшебная атмосфера, исчезновение и появление не только кроликов в представлении «Фокусы и магия» в Крепостном театре — 28 декабря, 14:00, 6+
На котопочту
Отправить новогоднее поздравление или письмо от имени котика в котокафе «Никомур».