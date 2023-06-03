Названы вещи, которые строго запрещено делать на Оленин день 3 июня

Традиции Оленина дня
Святую Елену в народе прозвали созвучным именем Аленой и считали покровительницей льна. Люди верили, что 3 июня хорошо подходит для посева этой культуры. По этому случаю существовали поговорки:
"На Алену сей льны.
Посеешь лен на Алену – будут длинные льны.
Длинные льны – Еленины косы.
На Алену сей ранний лен и позднюю пшеницу".
Чтобы лен был урожайным и высоким, хозяйки в мешок с семенами клали печеные яйца. Мужчина, который сеял лен, должен был подбросить эти яйца как можно выше. Чем выше яйца будут подброшены, тем выше вырастет лен.
Вечером молодые девушки собирались вместе у трех дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Они плели и трепали воображаемый лен, сучили кудель. По поверьям, святая Алена, видя их старания, приходила им на помощь.
Что нельзя делать 3 июня?
- Не стоит вытирать пыль с ламп и осветительных приборов - иначе в жизни начнется черная полоса;
- Не рекомендуется носить вещи темного цвета - это может привести к конфликтам и ссорам.
- Нельзя поднимать с земли чужие украшения, особенно сережки - с их помощью колдуны могут навести порчу.
- Девушкам не стоит заплетать косы - распущенные волосы будут расти сильными и здоровыми.
Приметы Аленкина дня
- Если в Аленкин день ненастье, то и осень будет ненастная.
- Хорошо рябина цветет – будет урожай льна.
- Кукушка кукует – на хорошую погоду.
- Ночью на небе маленьких звезд не видно – к дождю.
- Звезды мерцают – к ненастью.
- Появились мухоморы – скоро пойдут белые грибы.