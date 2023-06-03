4 июня
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Жизнь

Названы вещи, которые строго запрещено делать на Оленин день 3 июня

На Руси 3 июня отмечали Оленин день. В народе его прозвали Аленкиным днем или Олена - длинные льны. Православная церковь вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Масличный лен.
Масличный лен.
https://www.pexels.com/ru-ru/

Традиции Оленина дня

Святую Елену в народе прозвали созвучным именем Аленой и считали покровительницей льна. Люди верили, что 3 июня хорошо подходит для посева этой культуры. По этому случаю существовали поговорки:

"На Алену сей льны.
Посеешь лен на Алену – будут длинные льны.
Длинные льны – Еленины косы.
На Алену сей ранний лен и позднюю пшеницу".

Чтобы лен был урожайным и высоким, хозяйки в мешок с семенами клали печеные яйца. Мужчина, который сеял лен, должен был подбросить эти яйца как можно выше. Чем выше яйца будут подброшены, тем выше вырастет лен.

Вечером молодые девушки собирались вместе у трех дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Они плели и трепали воображаемый лен, сучили кудель. По поверьям, святая Алена, видя их старания, приходила им на помощь.

Поле. Дорога.
Поле. Дорога.
Анна Зайкова

Что нельзя делать 3 июня?

  • Не стоит вытирать пыль с ламп и осветительных приборов - иначе в жизни начнется черная полоса;
  • Не рекомендуется носить вещи темного цвета - это может привести к конфликтам и ссорам.
  • Нельзя поднимать с земли чужие украшения, особенно сережки - с их помощью колдуны могут навести порчу.
  • Девушкам не стоит заплетать косы - распущенные волосы будут расти сильными и здоровыми.
Девушка. Волосы. Ветер.
Девушка. Волосы. Ветер.
CC0

Приметы Аленкина дня

  • Если в Аленкин день ненастье, то и осень будет ненастная.
  • Хорошо рябина цветет – будет урожай льна.
  • Кукушка кукует – на хорошую погоду.
  • Ночью на небе маленьких звезд не видно – к дождю.
  • Звезды мерцают – к ненастью.
  • Появились мухоморы – скоро пойдут белые грибы.
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