Названы вещи, которые строго запрещено делать на Оленин день 3 июня

На Руси 3 июня отмечали Оленин день. В народе его прозвали Аленкиным днем или Олена - длинные льны. Православная церковь вспоминает святителя равноапостольного царя Константина и равноапостольную царицу Елену. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Оленина дня

Святую Елену в народе прозвали созвучным именем Аленой и считали покровительницей льна. Люди верили, что 3 июня хорошо подходит для посева этой культуры. По этому случаю существовали поговорки:

"На Алену сей льны.

Посеешь лен на Алену – будут длинные льны.

Длинные льны – Еленины косы.

На Алену сей ранний лен и позднюю пшеницу".

Чтобы лен был урожайным и высоким, хозяйки в мешок с семенами клали печеные яйца. Мужчина, который сеял лен, должен был подбросить эти яйца как можно выше. Чем выше яйца будут подброшены, тем выше вырастет лен.

Вечером молодые девушки собирались вместе у трех дорог и проводили специальный обряд, чтобы угодить святой покровительнице дня. Они плели и трепали воображаемый лен, сучили кудель. По поверьям, святая Алена, видя их старания, приходила им на помощь.

Поле. Дорога. Анна Зайкова

Что нельзя делать 3 июня?

Не стоит вытирать пыль с ламп и осветительных приборов - иначе в жизни начнется черная полоса;

Не рекомендуется носить вещи темного цвета - это может привести к конфликтам и ссорам.

Нельзя поднимать с земли чужие украшения, особенно сережки - с их помощью колдуны могут навести порчу.

Девушкам не стоит заплетать косы - распущенные волосы будут расти сильными и здоровыми.

Девушка. Волосы. Ветер. CC0

Приметы Аленкина дня