28 января
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Жизнь

На следующий день после дня своего рождения умерла актриса из сериала «След»

Актриса кино и театра Вера Молчанова умерла на 82-м году жизни 26 января.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Причина смерти не раскрывается, пишет "Коммерсантъ".

Он родилась 25 января 1943 года.

В общей сложности Вера Молчанова снялась в 20 проектах, среди которых сериалы «След», «Закрытая школа».

С 1991 года играла в составе Театра на Покровке.

Ранее ушел из жизни актер из сериалов «Интерны» и «След». Российский актер Михаил Тощев умер в возрасте 60 лет.

Причину смерти не разглашали. С 2005 года Тощев снимался в фильмах и сериалах.

Например, в таких проектах, как «След», «Дальнобойщики», «Интерны», «Универ. Новая общага», «Доктор Тырса», «Перевал Дятлова».

Также сообщалось, что умер актер из популярного сериала "Улицы разбитых фонарей".

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