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Жизнь

На Международной выставке «Россия» 19 ноября пройдет день Алтайского края

В Москве на территории ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, откроется Международная выставка-форум «Россия». Регионы представят на выставке свои значимые достижения в самых разных сферах. Участвовать в работе выставки будет и делегация Алтайского края.

19 ноября на Международной выставке «Россия» пройдет день Алтайского края.
19 ноября на Международной выставке «Россия» пройдет день Алтайского края.
Источник: Бренд-бук выставки «Россия».

16 ноября в День Сибирского федерального округа региональные сибирские экспозиции посетит Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, состоится концертная программа «Сибирь здесь».

День Алтайского края на Международной выставке-форуме «Россия» пройдет 19 ноября. Потенциал региона в рамках большой презентации представит Губернатор края Виктор Томенко. Алтайскому краю есть чем удивлять и радовать гостей.

Наш край — это житница Сибири. Мы традиционно получаем высокие урожаи и входим в число крупнейших регионов по производству экологически-чистого продовольствия. Мы гордимся нашими инновационными компаниями. Их продукция уже сегодня крайне востребована. Наши фотосепараторы, топливные системы, комплекты пожаротушения и многие другие изделия — это реальные результаты политики импортозамещения. Но самое главное — развитие экономики позволяет нам улучшать условия жизни в наших городах и селах, — поделился губернатор в своем Telegram-канале.

В этот день пройдут выступления лучших творческих коллективов нашего края, например, прославленного ансамбля песни и танца Алтай» имени А.Ф. Березикова. Запланированы образовательная и деловая программы.

Регион также представит на выставке экологически чистые продукты: мед, сыр, халву, медовые пряники, мясные деликатесы.

На выставке пройдет презентация нового фотосепаратора от компании «СиСорт». Оборудование разработали и производят в Барнауле, оно станет частью алтайской экспозиции. Уникальность аппарата в том, что он не только сортирует сыпучие продукты по цвету и форме, но еще и умеет петь. Фотосепаратор оснащен системой CSortCloud, позволяющий настраивать, ремонтировать и контролировать фотосепаратор удаленно. Любой сельхозпроизводитель может привезти на выставку образцы своих продуктов (по объему достаточно будет одного ведра), сортировку которых проведут прямо на стенде.

На экспозиции можно будет познакомиться с туристическими возможностями края. Регион приготовил для посетителей выставки сюрприз: розыгрыш путевок в алтайские санатории!

Свои таланты продемонстрирует и молодежь региона. Ребята из Алтайского отделения Российского союза сельской молодежи покажут разработанную ими современную коллекцию одежды.

Приглашаем всех, кто будет в Москве, принять участие в Международной выставке-форуме «Россия» и посетить наш стенд. Вы убедитесь, что Алтайский край — это привлекательное место для жизни, работы и отдыха. Алтайский край — это место, где все настоящее!

Узнать больше о достижениях Алтайского края и всех регионов нашей необъятной страны можно будет на выставке "Россия". Экспозиция Алтайского края разместится в павильоне №75. Посмотреть на достижения регионов можно будет в течение полугода.

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