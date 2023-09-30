Международный день переводчика — 30 сентября. Amazing greetings в прозе, стихах и смс

Есть в сентябре прекрасный день,

Объединяет все народы.

Международный день друзей,

Творений чистых, переводов.



Познать все тайны языка

И труд нести важнейший в массы.

Всем переводчикам хвала,

Ваш день сегодня, светлый праздник!



Успехов вам во всех путях,

Во всех делах и начинаниях.

Здоровья, счастья и всех благ

И переводов нескончаемых!

Чтоб могли народы

Без проблем общаться,

К тебе нам, переводчик,

Нужно обращаться.



На разных языках

Ты говоришь свободно,

Тебя поздравим с праздником,

С твоим международным.



Желаем, чтоб понятны

Всем были переводы,

Чтобы крепил ты мир

И дружбу средь народов.