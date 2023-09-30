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Жизнь

Международный день переводчика — 30 сентября. Amazing greetings в прозе, стихах и смс

30 сентября переводчики отмечают свой профессиональный праздник. Его учредила в 1991 году Международная федерация переводчиков в честь Иеронима Стридонского. Он перевел Библию на латинский язык и считается покровителем переводчиков. Altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Текст на немецком языке
Текст на немецком языке
pixabay.com

Поздравления с Днем переводчика в прозе

Поздравляю с Международным днём переводчика. Такие люди, как ты помогают налаживать контакт между людьми всего мира. Желаю, чтобы твой талант и профессионализм всегда оставался в почёте. Желаю быть востребованным специалистом и просто счастливым человеком. Успехов, увлекательных путешествий и новых открытий в собственной жизни!

Поздравляю с Международным днем переводчика. Желаю все понимать в этом мире и, чтобы тебя все понимали, как надо. Успехов в работе без затруднительных слов, удачи на каждом пути к большим мечтам, победам и счастью.

Поздравляю с Международным днём переводчика. Желаю, чтобы всегда находилась не только высокооплачиваемая, но и весьма интересная работа, желаю, чтобы делать переводы тебе было так же легко, как пауку плести паутину, как полиглоту листать словари. Успехов и достатка, путешествий и побед, огромных сил и море удовольствий в жизни.

Поздравления с Днем переводчика в стихах

Есть в сентябре прекрасный день,
Объединяет все народы.
Международный день друзей,
Творений чистых, переводов.

Познать все тайны языка
И труд нести важнейший в массы.
Всем переводчикам хвала,
Ваш день сегодня, светлый праздник!

Успехов вам во всех путях,
Во всех делах и начинаниях.
Здоровья, счастья и всех благ
И переводов нескончаемых!

Чтоб могли народы
Без проблем общаться,
К тебе нам, переводчик,
Нужно обращаться.

На разных языках
Ты говоришь свободно,
Тебя поздравим с праздником,
С твоим международным.

Желаем, чтоб понятны
Всем были переводы,
Чтобы крепил ты мир
И дружбу средь народов.

В мире много языков,
Изучить их очень трудно,
Переводчик нам готов
Помогать ежеминутно.

Пусть в работе ждет успех,
Интересные знакомства,
И понять партнеров всех
Будет пусть предельно просто.

Пусть престиж твой возрастет
И, конечно же, доходы,
Ждёт в пути карьерный взлет,
Ещё выше год от года!

Поздравления с Днем переводчика в смс

Переводчики, ребята,
Поздравляем с вашим днем.
Мы сегодня вашу силу
И таланты подчеркнем.

Иностранные слова
Пусть ложатся гладко.
Жизнь пусть будет ваша яркой,
Радужной и сладкой.

Первоклассный переводчик,
Спец в работе золотой,
Пожелать хочу я очень,
Чтобы труд ценился твой!

Память чтоб не подкачала,
Языки вместила в ряд,
И успехи мощным шквалом
Налетели на тебя!

Речь перевести дословно —
Твоя главная задача.
И ты с нею хладнокровно
Управляешься удачно.

Лучший спец по переводам,
Не теряй свою сноровку.
И успехи год от года
Собирай в копилку ловко!

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