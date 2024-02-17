Лютые морозы до -39 градусов ожидаются в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае 19 февраля
Температура ночью -28,-33 гр. Однако местами достигнет -39 гр.
Преимущественно без осадков, по югу и востоку местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер будет северный, 2-7 м/с.
Зима, мороз, холод.
открытые источники (CC0)
В Барнауле не будет настолько холодно, самая низка температура ожидается ночью. Она достигнет -33 гр.
День пройдет без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.
Ранее стало известно, какие сюрпризы готовит сибирякам долгожданное время года.
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