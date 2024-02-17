19 февраля
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Жизнь

Лютые морозы до -39 градусов ожидаются в Алтайском крае

Сильное похолодание ожидается уже в понедельник, 19 февраля. Об этом сообщает ЦГМС.

Девушка ёжится от холода.
Девушка ёжится от холода.
freepik.com/senivpetro

Погода в Алтайском крае 19 февраля

Температура ночью -28,-33 гр. Однако местами достигнет -39 гр.

Преимущественно без осадков, по югу и востоку местами пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет северный, 2-7 м/с.

Зима, мороз, холод.
Зима, мороз, холод.
открытые источники (CC0)

В Барнауле не будет настолько холодно, самая низка температура ожидается ночью. Она достигнет -33 гр.

День пройдет без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Ранее стало известно, какие сюрпризы готовит сибирякам долгожданное время года.

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