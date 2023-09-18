Как продвигается строительство развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле — фото

Работы по созданию трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле выполнены уже на 30%. Что происходит на стройплощадке сейчас и что планируется в ближайшее время, рассказал замначальника «Алтайавтодора» по строительству, качеству и техническим вопросам Евгений Строганов.

Прогресс выполнения

На сегодняшний день выполнено порядка 30% работ. Все идет по утвержденному графику. Сумма контракта составляет 2,99 млрд рублей. На этот год расходы запланированы в размере 1,45 млрд. Порядка 0,85 млрд передано подрядчику в качестве аванса — он расходуется, в основном, на приобретение металлоконструкций, шпунта, бетона и т.д.

Переустроен шедший по центру участка газопровод и напорная канализация. Завершаются работы по реконструкции линий связи, началось переустройство линий электропередач. Ведутся работы по устройству тоннеля, устанавливается шпунтовое ограждение. Проведены работы по устройству основания для железобетонного путепровода. У него будет две опоры, у металлического — семь.

Металлический путепровод

Из семи опор металлического путепровода на сегодняшний день полностью готовы две: №3 и №4. Устанавливается арматурный каркас на опору №5. Забетонировано тело опоры №7, совместно с подпорной стенкой она будет граничить с тоннелем. К концу сентября планируется приступить к строительству опор №1 и №2, которые находятся в Ленточном бору.

Евгений Строганов,

замначальника «Алтайавтодора»:

К концу октября рассчитываем установить пролеты для металлического путепровода — 400 тонн, а к концу ноября ожидаем поступления оставшихся металлоизделий для этого путепровода — 1100 тонн. Металлоконструкции изготавливаются на омском заводе.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

Рабочий городок

Сейчас опоры бетонируются, дожди на это не влияют. Арматурный каркас для них делается под навесом, непосредственно на площадке. В ближайшее время здесь собираются организовать городок для рабочих.

На строительстве трудятся порядка 60 человек, однако в зимний период их число планируется увеличить, потому что сотрудники будут заняты непосредственно монтажом металлических пролетных строений.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

Объездная дорога

Кроме того, вчера мы уже писали, что на шоссе Ленточный бор изменится движение. Участок шоссе, примыкающий к Змеиногорском тракту, будет закрыт, а поток автомобилей будет перенаправлен на объездную дорогу, которая уже строится.

Евгений Строганов,

замначальника «Алтайавтодора»:

Что касается устройства объездной дороги, то конечно, нужно, чтобы немного все просохло. Пока объездная выполнена в щебенке, но если погода позволит, то до конца следующей недели положим асфальтобетонное покрытие.

Евгений Строганов также рассказал, что сейчас здесь проезжает до 25 тыс. автомобилей в сутки, а в течение 30 лет это количество может вырасти до 60 тыс. машин.