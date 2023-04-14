16 апреля
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Жизнь

Как переписать квартиру и машину на жену или маму, рассказали эксперты

После принятия закона об электронных повестках, стремительно увеличилось количество запросов «как переписать квартиру и машину на жену или маму». Ngs.ru предполагает, что это связано с вводимыми ограничениями на имущество призванных. Altapress.ru попытался разобраться в этом вопросе.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
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1
Как переписать квартиру на жену?

Если недвижимость супруг купил до брака и у него нет невыплаченной ипотеки, то на жену оформляется договор дарения, сообщает юрист ngs.ru.

Если квартиру приобрели уже в браке, но нет ипотеки, то жену определяют владельцем квартиры через брачный договор.

Однако он не поможет, если за квартиру есть ипотека. В таком случае юрист советует начать раздел имущества в суде. В процессе супруги подписывают мировое соглашение о том, что квартира переходит в собственность жены.

Если в ипотеку вложили материнский капитал, то необходимо выделить доли детям. Это можно сделать в МФЦ. Супруга регистрирует право собственности на себя и на детей на основании определения суда.

Недвижимость. Ключи от квартиры.
Недвижимость. Ключи от квартиры.
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2
Как переписать машину на жену?

Решающую роль в переписи машины играет время покупки. Если мужчина купил автомобиль до брака, то он находится в его собственности. В этом случае он оформляет дарственную на жену.

Если автомобиль купили во время брака, он относится к совместно нажитому имуществу. В таком случае супругам стоит идти к нотариусу и решать вопрос через брачный договор.

На основании документа машину в ГИБДД перерегистрируют.

Ключи. Квартира. Автомобиль
Ключи. Квартира. Автомобиль
unsplash.com
3
Как переписать имущество на мать?

Мужчина может оформить квартиру и машину на мать с помощью дарственного договора, если он не женат.

В случае, если мужчина находится в браке, ему нужно получить согласие на дарственную от жены.

«При передаче недвижимости мужу сначала придется идти и прекращать режим совместной собственности, выделять каждому долю и только после этого через нотариуса делать дарственную», — сообщает юрист.

А вот если есть ипотека, то оформить дарственную на квартиру практически невозможно.

4
О чем предостерегают юристы?

Юристы рекомендуют обращаться к переписи имущества только крайних случаях. Супруги должны быть уверены друг в друге, каждый должен доверять партнеру. Иначе есть риск, что мужчина останется ни с чем, так как при разводе все переписанное имущество останется у бывшей супруги.

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