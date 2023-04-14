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Как переписать квартиру на жену?

Если недвижимость супруг купил до брака и у него нет невыплаченной ипотеки, то на жену оформляется договор дарения, сообщает юрист ngs.ru.

Если квартиру приобрели уже в браке, но нет ипотеки, то жену определяют владельцем квартиры через брачный договор.

Однако он не поможет, если за квартиру есть ипотека. В таком случае юрист советует начать раздел имущества в суде. В процессе супруги подписывают мировое соглашение о том, что квартира переходит в собственность жены.

Если в ипотеку вложили материнский капитал, то необходимо выделить доли детям. Это можно сделать в МФЦ. Супруга регистрирует право собственности на себя и на детей на основании определения суда.