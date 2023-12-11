Губернатор Алтайского края прокомментировал восстановление домов после урагана

Сегодня прошло заседание комиссии по ЧС, там Виктор Томенко помимо вопроса заморозков, поднял вопрос восстановления жилых домов после урагана 19 ноября.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Для начала глава региона успокоил горожан, что относительно мороза, все под контролем и в случае происшествия, службы оперативно отреагируют на вызов.

А вот сообщения о последствиях урагана 19 ноября продолжают приходить ему по сей день. Как отмечает губернатор, согласно озвученным краевым минстроем данным, были повреждены 352 многоквартирных дома. Поэтому сегодня на заседании они детально обсудили вопрос восстановления жилиищных условий для граждан с другими участниками комиссии.

"Речь идет не об абстрактных цифрах — количестве кровель и фасадов — а о комфорте и безопасности жителей нескольких десятков наших муниципалитетов", - заявляет Томенко.

В настоящее время по 168 домам все последствия урагана устранены. Однако мороз не позволяет провести ремонт во всех домах муниципалитетов, поэтому организованы аварийные работы, которые позволят жителям спокойно пережить зиму. По 70 домам такие работы уже завершили, а остальные перенесли на более теплое время года.

Также имеются случаи, где детали еще не уточнены, поэтому Томенко поручил составить детальный реестр домов, по которым ремонтные работы еще не завершены, где будут указаны все меры, которые предпринимаются для обеспечения нормальной жизни людей.

Губернатор заявил, что в первую очередь это ответственность глав муниципалитетов, но и на краевом уровне люди могут рассчитывать на поддержку.

Ранее мы проводили текстовую прямую трансляцию ответов на вопросы жителей от Томенко.