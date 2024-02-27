27 февраля
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Жизнь

Девушка отомстила бывшей жене парня и сильно пожалела об этом

Девушка захотела отомстить бывшей жене парня и пожалела об этом. Коуч по отношениям дала ей совет. Об этом сообщает издание The Sun.

Любовь.
Любовь.
СС0

Девушка поделилась, что у ее парня есть пятилетний сын от прошлого брака. Мужчина каждую неделю видится с бывшей женой, когда забирает ребенка.

При этом она хорошо относится к мальчику, но считает, что его мать хочет вернуть парня.

Однажды у малыша началась лихорадка, и мужчине пришлось приехать, чтобы отвезти его в неотложку.

По возвращении домой он признался, что обнял бывшую жену, чтобы успокоить ее.

Тогда ревнивая женщина начала шантажировать бывшую жену своего парня. Она нашла ее интимное фото и заявила, что разошлет его всем, если девушка не отстанет от бывшего мужа.

Коуч рекомендовала сознаться во всем партнеру, чтобы не усугублять нездоровую ситуацию. Также семейный психолог отметила, что за шантаж могут и арестовать.

Ранее сообщалось, что женщина решила изменить мужу из ревности и не пожалела об этом.

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