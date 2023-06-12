День России - 12 июня. Воодушевляющие поздравления в прозе, стихах и смс

С днем России поздравляю

Вас сегодня, россияне,

Чтоб страною мы гордились

И она гордилась нами.



Я стране нашей желаю

Горя и войны не знать,

И пусть сыновьям России

Не придется воевать.



В день России я желаю

Неба мирного стране,

Чтобы счастливо мы жили

На своей родной земли.

С Днем России поздравляю

Граждан всей моей страны,

Я желаю, чтоб Отчизной,

Родиной гордились мы.



Пусть леса стоят стеною,

Колосятся пусть хлеба,

В городах гудят заводы,

Мчат по рельсам поезда.



Нет тебя милей и краше,

Нет добрее и сильней,

В День России преклоняюсь

Я пред Родиной своей.