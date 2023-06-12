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Жизнь

День России - 12 июня. Воодушевляющие поздравления в прозе, стихах и смс

Ежегодно 12 июня в нашей стране отмечают День России. Праздничную дату учредил первый российский президент Борис Ельцин в 1994 году. Именно в этот день в 1990 году был подписан важнейший для истории страны документ — Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Altapress.ru подготовил радостные поздравления в прозе, стихах и смс.

День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.
День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.
Светлана Васюченко, Ксения Руслякова

Поздравления с Днем России в прозе

Поздравляю с Днем России! Желаю всем счастливого будущего, светлых надежд и исполнения желаний. Пусть ваши дети и внуки будут счастливыми и живут с уверенностью в завтрашнем дне! Здоровья и мира вашим семьям!

Поздравляю с Днем России! Желаю всем гражданам нашей огромной державы единения духа и много сил. Развития, личностного и духовного, благополучия, порядка, поддержки и большого роста. Пусть наша Россия обновляется, совершенствуется, процветает и улучшается вместе с нами!

С Днем России! Пусть процветает только любимая страна, а каждый ее житель будет гордиться местом, где вырос, где душа и сердце испытывают самые светлые чувства. Желаю уверенности в новом дне и счастья на пороге каждого дома.

День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.
День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.
Светлана Васюченко, Ксения Руслякова

Поздравления с Днем России в стихах

С днем России поздравляю
Вас сегодня, россияне,
Чтоб страною мы гордились
И она гордилась нами.

Я стране нашей желаю
Горя и войны не знать,
И пусть сыновьям России
Не придется воевать.

В день России я желаю
Неба мирного стране,
Чтобы счастливо мы жили
На своей родной земли.

С Днем России поздравляю
Граждан всей моей страны,
Я желаю, чтоб Отчизной,
Родиной гордились мы.

Пусть леса стоят стеною,
Колосятся пусть хлеба,
В городах гудят заводы,
Мчат по рельсам поезда.

Нет тебя милей и краше,
Нет добрее и сильней,
В День России преклоняюсь
Я пред Родиной своей.

Триколоры треплет ветер,
Отражаясь в небесах,
Все цвета родного флага,
Пусть ликует вся страна.

Мы свободу заслужили,
Жизнь, достоинство и честь,
Наша воля из железа,
И богатств у нас — не счесть.

С днем России поздравляю,
Весь великий наш народ,
И желаю не сдаваться,
И по жизни — лишь вперед!

День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.
День России в Барнауле. Площадь Сахарова, 12 июня 2017 года.
Светлана Васюченко, Ксения Руслякова

Поздравления с Днем России в смс

Россия, наша дорогая,
Державы больше нет такой,
Да нам и не нужна другая:
Тебя мы любим всей душой!

Россия-мать, ты наше солнце,
Прошу тебя, всегда свети!
Пусть твое сердце вечно бьется
В огромной, царственной груди!

Россия — славная страна,
Прекрасная такая она одна:
Широкие поля, зеленые леса,
И красоты ее не описать!

Пусть будет небо мирным, чистым,
Светлы пусть будут наши мысли,
Будь счастлив, каждый гражданин,
И помни: край родной у нас один!

Россия, милый отчий дом,
Холмы, поля и перелески ...,
И всё до слез нам близко в нем —
И первый снег, и дождь и песни.

Здесь бесконечное раздолье,
Здесь все понятно и без слов,
В России — все свое, родное,
Как наша первая любовь.

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