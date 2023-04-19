Поздравления с Днем подснежника в стихах
Подснежник, белоснежный колокольчик,
Символизирует победу света с тьмой.
Цветком молочным, снежною сережкой,
На пьедестал почета ты взошел.
То с неба опустился Ангел добрый,
Пушистую снежинку на лету,
Он превратил в цветочек нежно-белый,
Как праздничный подарок Божеству.
Прекрасное творение природы,
Твоим ключом открылась дверь Весны,
Ты первый на проталинах цветок,
Тебе не страшен снежный холодок.
Завершили вальс метели,
Дует теплый ветерок,
Под весёлый звон капели
Появляется росток.
То весны приятель нежный
На проталинке возник,
Хрупкий, маленький подснежник,
В мир цветенья проводник.
Вслед за ним поля проснутся,
И с деревьев сон спадет,
Чтоб весной нам улыбнуться
В превосходный этот год!
С Днем подснежника тебя
Сегодня поздравляю,
Он дорогу сквозь снега
К солнцу пробивает.
Нежно тянет лепестки
Он к лучам весенним,
Силу жизни дарит нам
Маленький подснежник.
Хрупкий, нежный он цветок,
А зиму прогоняет,
Каждою весной для нас
Пусть он расцветает.
Поздравления с Днем подснежника в смс
Сегодня День подснежника,
Цветка такого нежного,
Он первым на полянке
Весну встречает ярко.
Возьми его в ладошку,
Пусть радостней немножко
Тебе сегодня станет,
И счастье день подарит!
Сквозь огромные сугробы
Пробивается подснежник,
Слышен громкий звон капели,
Ветерок подует вешний,
С днем подснежника поздравим
Всех, кто долго ждал весны,
Пусть их радость окружает,
Снятся добрые им сны!
Символ весны из-под снега глядит.
«Здравствуйте, люди», — он нам говорит
Первый подснежник, весенний цветок.
С ним к нам приходит тепло на порог.
Дарим подснежники мамам своим.
«С праздником, мама», — мы им говорим.