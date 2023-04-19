Подснежник, белоснежный колокольчик,

Символизирует победу света с тьмой.

Цветком молочным, снежною сережкой,

На пьедестал почета ты взошел.



То с неба опустился Ангел добрый,

Пушистую снежинку на лету,

Он превратил в цветочек нежно-белый,

Как праздничный подарок Божеству.



Прекрасное творение природы,

Твоим ключом открылась дверь Весны,

Ты первый на проталинах цветок,

Тебе не страшен снежный холодок.

Завершили вальс метели,

Дует теплый ветерок,

Под весёлый звон капели

Появляется росток.



То весны приятель нежный

На проталинке возник,

Хрупкий, маленький подснежник,

В мир цветенья проводник.



Вслед за ним поля проснутся,

И с деревьев сон спадет,

Чтоб весной нам улыбнуться

В превосходный этот год!