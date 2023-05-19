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Жизнь

День пионерии - 19 мая. Всегда готовые поздравления в прозе, стихах и смс

День пионерии отмечают 19 мая в день образования организации юных пионеров имени Спартака. Организаторами праздника выступают пионерские организации, продолжающие традиции и методы работы пионерского движения. В СССР День пионерии являлся одним из главных праздников советских школьников. Altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

Пионеры, пионерия.
Пионеры, пионерия.
СС0

Поздравления с Днем пионерии в прозе

С праздником всех, кто сохранил в себе пионерский дух, помнит свое пионерское детство и не забывает о красном галстуке как о символе юности и отваги. Идите вперёд, добивайтесь задуманного, побеждайте, помогайте ближнему и оставайтесь настоящими героями. Будьте примером в борьбе и труде!

Поздравляю с Днем пионерии! Пусть все добрые воспоминания навсегда остаются в памяти, внутри горит тот же пионерский костер, а отвага, дружелюбие и мужество не покидают никогда. Желаю побольше веселья, дружбы и радости!

С Днем пионерии! Пусть праздник принесет много радостных эмоций и приятных воспоминаний! Пусть искры от пионерского костра разгораются и превращаются в яркий огонь успеха и благополучия!

Трудовое воспитание. Школьники-пионеры. СССР.
Трудовое воспитание. Школьники-пионеры. СССР.
СС0

Поздравления с Днем пионерии в стихах

Кто не помнит? Было дело —
Отдавали мы салют
И шагали (правой-левой!)
По линейке там и тут.

Эх, ребята-пионеры,
Не тряхнуть ли стариной?
Горн достать и — правой-левой!
Марш по улице весной.

Повязать, как прежде, галстук
И, забыв про тяжесть лет,
Не стесняясь, крикнуть гвалтом:
«Пионерии — привет!».

С Днем пионерии поздравить
Хочу сегодня от души,
Ведь, что б сейчас ни говорили,
Те годы были хороши.

Желаю не стареть душою,
Мечтой своей всегда гореть,
Идти вперед и не сдаваться,
Лишь с оптимизмом вдаль смотреть.

Пускай воспоминанья греют,
Прекрасной юность ведь была.
Желаю вам я процветания,
Добра, душевного тепла.

Кто был когда-то пионером,
Тот не забудет этот строй.
Служили вы другим примером,
И помогать спешил любой.

Через дорогу проводили
Людей довольно пожилых
И воду в вёдрах им носили,
В делах спасая бытовых!

А вместо клубов современных
Все собирались у костра,
Едой делились, непременно,
И в целом жизнь была добра!

Сегодня ноты ностальгии
Пусть в настроении звучат,
Чтоб вы отзывчивость привили
В сознанье деток и внучат!

Приём детей в пионеры. Барнаул, 19 мая 2016 года.
Приём детей в пионеры. Барнаул, 19 мая 2016 года.
Михаил Хаустов

Поздравления с Днем пионерии в смс

День весенний привечает
Солнышком сердечным,
Пионерия встречает
Праздник свой извечный.

Пусть торжественно и звонко
Горны возвещают.
«Будь готов!» — кричат мне громко.
«Буду!» — отвечаю.

Кто еще был пионером?
Признавайтесь, не тая,
И сегодня самым первым
Вас поздравлю громко я.

Были славные годочки.
Согласитесь, было класс!
Стали ягодой цветочки.
Пионеры, я за вас!

В этот праздник вспоминаем
Славных, добрых пионеров,
Эти бравые ребята
Были гордостью, примером,
Пионеров уважали
Все — и взрослые, и дети,
О движенье этом знали
Люди все на белом свете!

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