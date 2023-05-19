Поздравления с Днем пионерии в прозе
С праздником всех, кто сохранил в себе пионерский дух, помнит свое пионерское детство и не забывает о красном галстуке как о символе юности и отваги. Идите вперёд, добивайтесь задуманного, побеждайте, помогайте ближнему и оставайтесь настоящими героями. Будьте примером в борьбе и труде!
Поздравляю с Днем пионерии! Пусть все добрые воспоминания навсегда остаются в памяти, внутри горит тот же пионерский костер, а отвага, дружелюбие и мужество не покидают никогда. Желаю побольше веселья, дружбы и радости!
С Днем пионерии! Пусть праздник принесет много радостных эмоций и приятных воспоминаний! Пусть искры от пионерского костра разгораются и превращаются в яркий огонь успеха и благополучия!
Поздравления с Днем пионерии в стихах
Кто не помнит? Было дело —
Отдавали мы салют
И шагали (правой-левой!)
По линейке там и тут.
Эх, ребята-пионеры,
Не тряхнуть ли стариной?
Горн достать и — правой-левой!
Марш по улице весной.
Повязать, как прежде, галстук
И, забыв про тяжесть лет,
Не стесняясь, крикнуть гвалтом:
«Пионерии — привет!».
С Днем пионерии поздравить
Хочу сегодня от души,
Ведь, что б сейчас ни говорили,
Те годы были хороши.
Желаю не стареть душою,
Мечтой своей всегда гореть,
Идти вперед и не сдаваться,
Лишь с оптимизмом вдаль смотреть.
Пускай воспоминанья греют,
Прекрасной юность ведь была.
Желаю вам я процветания,
Добра, душевного тепла.
Кто был когда-то пионером,
Тот не забудет этот строй.
Служили вы другим примером,
И помогать спешил любой.
Через дорогу проводили
Людей довольно пожилых
И воду в вёдрах им носили,
В делах спасая бытовых!
А вместо клубов современных
Все собирались у костра,
Едой делились, непременно,
И в целом жизнь была добра!
Сегодня ноты ностальгии
Пусть в настроении звучат,
Чтоб вы отзывчивость привили
В сознанье деток и внучат!
Поздравления с Днем пионерии в смс
День весенний привечает
Солнышком сердечным,
Пионерия встречает
Праздник свой извечный.
Пусть торжественно и звонко
Горны возвещают.
«Будь готов!» — кричат мне громко.
«Буду!» — отвечаю.
Кто еще был пионером?
Признавайтесь, не тая,
И сегодня самым первым
Вас поздравлю громко я.
Были славные годочки.
Согласитесь, было класс!
Стали ягодой цветочки.
Пионеры, я за вас!
В этот праздник вспоминаем
Славных, добрых пионеров,
Эти бравые ребята
Были гордостью, примером,
Пионеров уважали
Все — и взрослые, и дети,
О движенье этом знали
Люди все на белом свете!