Поздравления с Днем семьи в прозе
Поздравляю с самым теплым и душевным праздником — Международным днем семьи! Желаю большого семейного счастья, благополучия, взаимопонимания, терпения, доверия и душевного комфорта. Береги свой семейный очаг, сохраняйте в нем теплоту и уют, мир и любовь, уважение друг к другу. Живи в гармонии!
Нет крепче на земле союза, чем счастливая и дружная семья. Это и начало новой жизни, и продолжение прекрасного рода, и почитание святости традиций. Семья — это наивысшее счастье, которое человек может создать сам. Сегодня, в Международный день семьи, мне хочется пожелать: пусть детский смех раздается повсюду, а родные будут вам верной опорой.
Поздравляю с самым теплым праздником — Днем семьи. Пусть родные и близкие всегда будут рядом, сердце всегда будет наполнено любовью, а глаза светятся от счастья. Желаю, чтобы семья во всём всегда поддерживала, положительных моментов было больше, а хорошее настроение никогда не покидало.
Поздравления с Днем семьи в стихах
Нет ничего семьи дороже,
И спорить с этим смысла нет!
Для стариков, для молодежи
Семья — вот главный в жизни свет!
Только в семье тебе помогут,
И только там тебя поймут,
Укажут верную дорогу
И скажут правду, не солгут!
Свою семью всегда любите,
Цените каждую деталь,
Ее всем сердцем берегите,
Как драгоценнейший хрусталь!
Семья — это наша поддержка, опора,
Кто мы без этих близких людей?
Чтите семью, забывайте все ссоры,
Жизнь станет сразу у вас веселей!
Любите родных, будьте с ними близки,
Старайтесь им время всегда уделять:
Почаще писать, отвечать на звонки
И просто душевно на кухне болтать!
Семья — это главное наше богатство,
И дело, поверьте, совсем не в деньгах!
К счастью желаю не видеть препятствий,
Ведь счастье таится всегда в мелочах!
С Международным днем семьи!
Улыбок вам и солнца.
Пускай всегда добра лучи
Сияют вам в оконце.
Пускай не будет ссор, невзгод.
Здоровья вам, терпения!
Пусть праздник будет круглый год
И каждое мгновение.
Пускай кружится голова
От сказочной удачи.
В семье у вас любовь жива,
А это много значит.
Поздравления с Днем семьи в смс
Нет ничего важнее в жизни
Родных людей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои,
Любите близких, уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!
Есть поддержка у меня —
Моя дружная семья,
Я за ней как за стеною,
Справлюсь с трудностью любою.
Это даже не секрет —
Без семьи и счастья нет.
И тебе семьи навеки
Я желаю самой крепкой!
Поздравляю, тех, кто ценит,
Дом, семью, детей и счастье,
Лишь они тепло и душу,
Защищают от ненастья.
Я желаю в этот день вам,
Чтоб любви всегда хватала,
Чтобы нежность, к вашим близким,
Никогда не угасала!