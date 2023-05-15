Нет ничего семьи дороже,

И спорить с этим смысла нет!

Для стариков, для молодежи

Семья — вот главный в жизни свет!



Только в семье тебе помогут,

И только там тебя поймут,

Укажут верную дорогу

И скажут правду, не солгут!



Свою семью всегда любите,

Цените каждую деталь,

Ее всем сердцем берегите,

Как драгоценнейший хрусталь!

Семья — это наша поддержка, опора,

Кто мы без этих близких людей?

Чтите семью, забывайте все ссоры,

Жизнь станет сразу у вас веселей!



Любите родных, будьте с ними близки,

Старайтесь им время всегда уделять:

Почаще писать, отвечать на звонки

И просто душевно на кухне болтать!



Семья — это главное наше богатство,

И дело, поверьте, совсем не в деньгах!

К счастью желаю не видеть препятствий,

Ведь счастье таится всегда в мелочах!