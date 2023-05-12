Поздравления с Днем медсестры в прозе
Самые милые и самые заботливые, самые ласковые и самые отважные, мы поздравляем вас с этим замечательным профессиональным праздником — Международным днем медицинской сестры! Желаем вам благодарных пациентов, позитива, огромного счастья и здоровья. Оставайтесь такими же прекрасными и очаровательными. Спасибо за вашу доброту и отзывчивость, бескорыстную помощь и бесконечные хлопоты!
Поздравляю с Международным днем медицинской сестры! Желаю здоровья, отличного настроения, терпения, радости и счастья. Пусть труд будет оценен по достоинству и приносит удовлетворение, благодарность, уважение и почет! Оставайся таким же отзывчивым, позитивным и внимательным профессионалом своего дела. Удачи и успехов во всем!
Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Так пусть же и вам в повседневной жизни встречаются только такие же сердечные люди. Желаем, чтоб ваш труд в нашей стране оценивали по достоинству. Счастья, любви и всех вам благ, дорогие медицинские сестрички.
Поздравления с Днем медсестры в стихах
Медицинская сестра —
Не работа, а призванье.
Сколько же у вас добра
В сердцах, заботы и вниманья!
За труд нелегкий вам поклон
И от души благодаренье.
Желаем вам не знать тревог,
Пусть вам сопутствует везенье.
Пусть будет жизнь у вас светла,
Легка и сказочно красива,
Желаем счастья вам сполна,
Любви, здоровья, позитива!
Белые халаты, добрые глаза,
Ласковые руки — это медсестра!
Огромное спасибо, низкий Вам поклон,
За Ваше милосердие и наш спокойный сон!
Бережно относитесь Вы к своей работе,
Каждый день с терпением, каждый день в заботе,
Труд у Вас нелёгкий, некогда скучать
И в ночную смену не можете Вы спать.
Сердечно поздравляем мы с днём медсестры!
Желаем Вам терпения, здоровы будьте Вы.
Пусть на всё хватает мужества и силы,
А всё плохое в жизни — чтоб мимо проходило!
С Днем медсестры хочу поздравить,
Добра и счастья пожелать,
Вы — ангелы добра и счастья, —
Вам в праздник радостный сказать.
Спасибо вам за все старания,
За милосердие и заботу,
Несет всегда пусть исцеление
Такая сложная работа.
Желаю счастья в жизни личной,
Чтоб лишь здоровы были вы,
Чтоб светлой радости моменты
По жизни были суждены.
Поздравления с Днем медсестры в смс
Есть профессия такая
Медицинская сестра.
Мы сегодня поздравляем
И желаем вам добра,
Здоровья, сил вам и терпения
На посту нелегком вашем.
И с огромным уважением
Вам за труд, спасибо, скажем!
Мы сегодня поздравляем
Всех на свете медсестер!
За бесценный труд и помощь
Низкий наш вам всем поклон.
Пусть счастливы будут семьи,
Детки радуют всегда.
Мира, счастья и достатка
Вам на долгие года.
Праздник белого халата
Пусть лишь радость принесёт,
Увеличит пусть зарплату
И избавит от невзгод!
И здоровья пусть прибавит,
И покой придаст душе,
Без поддержки не оставит
В каждом новом рубеже!