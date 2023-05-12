Медицинская сестра —

Не работа, а призванье.

Сколько же у вас добра

В сердцах, заботы и вниманья!



За труд нелегкий вам поклон

И от души благодаренье.

Желаем вам не знать тревог,

Пусть вам сопутствует везенье.



Пусть будет жизнь у вас светла,

Легка и сказочно красива,

Желаем счастья вам сполна,

Любви, здоровья, позитива!

Белые халаты, добрые глаза,

Ласковые руки — это медсестра!

Огромное спасибо, низкий Вам поклон,

За Ваше милосердие и наш спокойный сон!



Бережно относитесь Вы к своей работе,

Каждый день с терпением, каждый день в заботе,

Труд у Вас нелёгкий, некогда скучать

И в ночную смену не можете Вы спать.



Сердечно поздравляем мы с днём медсестры!

Желаем Вам терпения, здоровы будьте Вы.

Пусть на всё хватает мужества и силы,

А всё плохое в жизни — чтоб мимо проходило!