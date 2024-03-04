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Жизнь

День апельсиновых котов и День очкарика. Какие необычные праздники отмечают 4 марта

О самых необычных международных праздниках 4 марта расскажет altapress.ru.

Рыжий кот.
Рыжий кот.
unsplash.com

1. Международный день очкарика. Это день напоминания о важности профилактических мер для восстановления остроты зрения.

Многие люди, которые вынуждены носить очки из-за плохого зрения, считают его своим «профессиональным» днем, ведь для них очки – незаменимый аксессуар.

Очки.
Очки.
unsplash.com

2. День апельсиновых котов.

Раньше верили, что животные цвета солнца и всех его оттенков приносят счастье. В народе считается, что апельсиновый питомец защищает своего хозяина он недоброжелателей и завистников.

3. День борьбы с ожирением. Этот день отмечается во всем мире для продвижения решений, позволяющих положить конец глобальному кризису ожирения.

Традиционно в этот день учреждения здравоохранения по всему миру организуют мероприятия профилактической направленности: лекции, семинары, раздачу наглядной информации.

Микрофон.
Микрофон.
unsplash.com

4. День рождения микрофона. Именно в этот день в 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.

5. День рождения мини-юбки. Модницы всего мира отмечают сегодня праздник красоты и совершенства форм.

Длина этого предмета гардероба стала экстремально короткой в 60-е годы ХХ века. Развитие субкультуры хиппи, расцвет феминизма и другие революционные процессы привели к раскрепощению женщин во всем мире.

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