Всемирный день портного. Интересные праздники, которые отмечают в мире 28 февраля

Всемирный день портного

Современной моды не существовало бы без людей, которые умеют шить. В XIX веке среди них оказался особенный человек, облегчивший жизнь всем портным созданием швейной машинки. Сама дата празднуется как раз со времен этого изобретения, правда, остается неизвестным, кто именно является инициатором закрепления этого дня в качестве ежегодного праздника.

Кот и пес. Кот и собака. unsplash.com

Всемирный день стерилизации домашних животных

История этого дня берет начало с 1995 года, когда он был учрежден ветеринарно-медицинской ассоциацией Humane Society. Этот день призывает ветеринарных специалистов всего мира принять участие в этом дне. Стерилизация животных является важной операцией, потому что она спасает жизни. Праздник с плавающей датой отмечается в четвертый вторник февраля.

Женщина. Болезнь. unsplash.com

Международный день больных редкими заболеваниями

Люди могут и не подозревать о существовании некоторых заболеваний. Это день повышения осведомленности о более чем 7000 редких заболеваний, от которых страдают более 300 млн. человек во всем мире.

Травма, костыли. CC0

Международный день травмы от повторяющихся нагрузок

Существует мнение о том, что детей нужно водить на разные виды спорта, потому что одни и те же нагрузки могут нанести вред организму. Именно этому посвящен данный праздник – повышению осведомленности о повторяющихся травмах от перенапряжения. При должном внимании этой проблеме подобные травмы можно восстановить и полностью предотвратить.

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