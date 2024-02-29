Последний день зимы — 29 февраля. Поздравления в прозе, стихах и смс

Прощай, красотка зимушка-зима!

Спасибо и за снег, и за морозы,

Последний день командует она,

Ведь срок ее истек по всем прогнозам.



А завтра календарь перевернешь,

А там весна разбег свой начинает,

Пусть ты с весной любовь свою найдешь,

Зима, как льдинка, в сердце пусть растает!

Наконец-то уходит зима

И остался лишь день до весны!

Пусть у всех и сердца, и дома

Всегда будут тепла лишь полны!



Пусть зима прощается с нами

Очень ясным и красочным днем!

Описать невозможно словами,

Как весны мы восторженно ждем!