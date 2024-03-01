Первый день весны. Приятные поздравления с 1 марта в прозе, стихах и смс

Приятные поздравления с 1 марта в прозе
С праздником весны! Улыбок, теплоты, яркого света, позитивных мыслей, незабываемых моментов и головокружительных чувств. Пусть удача, богатство и успех поспешат в ваш дом. Пусть первые весенние дни принесут отличное настроение и положительный заряд на будущее.
Поздравляем с началом весны. Пусть она станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое ее бодрыми, активными и радостно смотрящими в будущее.
Поздравляем вас с наступлением самого юного, светлого и радостного времени года — весны! Пусть в ваших душах всегда будет тепло. Света и оптимизма!
Приятные поздравления с 1 марта в стихах
Пришла прекрасная весна,
Ее всю зиму мы так ждали!
Нам радость принесет она
И унесет печали!
И пусть весна подарит эта
Осуществление мечты!
Будет душа теплом согрета,
А в сердце расцветут цветы!
Весна пришла, и мир ожил,
Цветными красками играя.
Для грусти больше нет причин,
Я с 1 марта поздравляю!
Пусть принесет тебе весна
Улыбки, счастье, вдохновенье,
Избавит от печали вмиг,
Пускай подарит настроенье!
Пожелать хочу здоровья
В первый день весны,
Сил, добра, тепла, любви —
Все пусть сбудутся мечты!
Солнышка на небе, света.
Первых ручейков,
Счастья, радости, удачи,
Самых теплых слов!
Приятные поздравления с 1 марта в смс
Пришла весна, а это значит,
Что расцветает все вокруг,
Что станут дни светлей и ярче,
Скорее улыбнись, мой друг!
Тебе весенние мотивы
Пусть напевают соловьи!
Желаю много позитива,
Удачи, счастья и любви!
Пусть весна подарит краски
И согреет вас теплом,
И прекрасно, словно в сказке,
Станет зелено кругом!
Чтоб с весною вдохновенье
В каждом деле к вам пришло,
Чтоб прекрасным настроенье
Ежечасно быть могло!
Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тают снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!
Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!
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