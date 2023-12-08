Международный день художника - 8 декабря. Творческие поздравления в прозе, стихах и смс

Желаю тебе неиссякаемого вдохновения, много красочных идей и их реализации! Пускай твой талант с каждым днем только развивается, чтобы твои картины становились всё прекраснее, ведь нет предела совершенству! Желаю тебе купаться в потоке позитива, море любви и океане денег!

С праздником, художник. Желаю писать свои картины душой и сердцем, желаю во всем находить вдохновение и видеть свой смысл. Пусть каждый день радует творческими успехами, яркими красками, добрыми словами, веселыми эмоциями, интересными ракурсами, чудесными мечтами.