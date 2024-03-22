«Уменьшить душевную боль». Уполномоченный по правам ребенка в крае рассказала, как необходимо предотвращать детские самоубийства

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева рассказала на итоговой коллегии министерства здравоохранения Алтайского края, какие меры можно примененить в каждом районе и городе края, чтобы от несчастных случаев и суицидов погибало меньше детей.

Суицид, особенно среди подростков — сложное явление и тяжелая тема для разговора. Он включает многие факторы — личностные, социальные, культурные, биологические, средовые. Но Ольга Казанцева убеждена: это предотвратимо. Тем более, что безопасность детей у нас в стране — высокий приоритет.

«Смертность от внешних причин — это управляемая ситуация. Их можно предотвращать. Их нужно предотвращать, — отметила уполномоченный по правам ребенка. — Основные причины гибели детей — ДТП, пожары, суициды, утопления. За 2023 год от преднамеренного самоповреждения погибло 15 подростков. 13 из них — жители нашего края. Цифра по Сибири средняя, но число суицидов у нас в крае три года назад было в два раза меньше».

Подростки. unsplash.com

На краевом уровне есть межведомственная группа по профилактике суицидов. Эта группа — при краевой комиссии по делам несовершеннолетних. Любой район может заявить о необходимости проведения аудита системы профилактики суицида на местах. Однако за прошлый год было всего лишь одно обращение. Спикер напомнила о том, что обращаться можно и нужно.

Ольга Казанцева с досадой отметила: при выезде в муниципалитеты она обнаруживает, что планы по профилактике суицидов реализуются либо не в полном объеме, либо поверхностно, либо между делом. Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что должно быть в этом плане в каждом районе:

Во-первых — подготовка специалистов разных ведомств, работающих с детьми. Речь о системе так называемых «привратников», которые знают признаки суицида и понимают, как поддержать и ребенка и куда обращаться за помощью.

Во-вторых — действия по дестигматизации психиатрической помощи. Важно давать родителям и детям понять, что обращаться за психиатрической помощью — это нормально и не стыдно. Важна роль психиатров, районных СМИ, родительских собраний, мотивирующих интервью компетентных психологов.

В-третьих — совместно с правоохранителями необходимо предотвращать распитие алкоголя подростками. В 2023 году 2 случая суицида из 15 произошли в состоянии алкогольного опьянения.

Четвертое — систематическая работа с родителями о признаках и профилактике суицида. Начинать нужно с начальной школы. Материалы по просвещению в большом количестве есть на личном аккаунте Ольги Казанцевой, на сайте и аккаунтах Алтайского центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи, на аккаунте психоневрологического диспансера. Педагогический университет предлагает лекции и консультации. Ольга Казанцева призвала коллег периодически поднимать эту тему на собственных страницах, репостить и распространять.

Наладить систему выявления форм суицидального поведения. Ни одно анкетирование не сможет настолько же достоверно выявить предстоящую попытку.

«Самоповреждения, порезы, прижигания, — это действия для того, чтобы уменьшить душевную боль. Это маркер того, что ребенок не справляется, у него проблемы с социальной адаптацией, и ему нужно помочь, — отметила Ольга Казанцева. — Суицид — редкое явление. Он является следствием страданий ребенка. Но это можно предотвратить».

Подростки. unsplash.com

Что касается ресурсов — всегда есть региональные средства, к которым можно обратиться. Например, краевая группа реагирования, органы исполнительной власти в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты. Помогает психоневрологический диспансер. Действуют различные грантовые программы.

«Это действительно важное направление. И работать здесь должны несколько ведомств сообща», — добавил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

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