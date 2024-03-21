22 марта
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Здоровье

«Нас посещают 2 тыс. человек в день». В крупной городской поликлинике невиданное пополнение медиков

Главврач консультативно-диагностической поликлиники №14 Дмитрий Денисов поделился радостью — в учреждении расширился штат врачей и медсестер. Некоторых специалистов в поликлинике раньше не было. Какие новые доктора уже приступили к работе и как это повлияет на доступность для пациентов — в материале altapress.ru.

Врач и пациент.
Врач и пациент.
Фото: ru.freepik.com, автор pressfoto.

Кто пришел?

Главврач на своей странице в социальной сети отметил, что за последние полтора месяца в поликлинику приняли почти 80 медицинских работников — это даже больше, чем планировали. Ранее Дмитрий Денисов рассказывал altapress.ru, что в поликлинику собирались устроить порядка 60 медиков. В основном набрали во взрослое отделение.

Главный врач барнаульской поликлиники №14 Дмитрий Денисов.
Главный врач барнаульской поликлиники №14 Дмитрий Денисов.
Предоставлено altapress.ru.

Впервые в поликлинике появились свои гастроэнтеролог, сердечно-сосудистый хирург и стоматолог женской консультации. Врачи уже ведут прием.

Штат пополнился сразу тремя урологами. Теперь в учреждении создают полноценное отделение с четырьмя врачами.

Двое эндоскопистов пришли в феврале и марте. Отделение с тремя специалистами также готовят к запуску.

Теперь в поликлинике два отоларинголога. Один из них в ближайшие месяцы начнет вести прием еще и в качестве узкого специалиста — сурдолога (врача по диагностике и лечению различных нарушений слуха).

Консультативно-диагностическая поликлиника №14
Консультативно-диагностическая поликлиника №14
Анна Зайкова

Кроме того, в штат пришли невролог, офтальмолог, травматолог-ортопед, врач по ЛФК, два рентгенолога, четыре врача ультразвуковой и функциональной диагностики, три гинеколога, пять терапевтов. В поликлинике сформировали четвертое терапевтическое отделение.

Как изменится порядок приема?

Новое здание, услуги и имя. Зачем барнаульская поликлиника №14 сменила название
Жизнь

Все нужные специалисты в поликлинике находятся в одном месте. Чтобы попасть к необходимому врачу, не приходится ходить по разным зданиям. Более того, учреждение предлагает не только консультационные, но и диагностические услуги — оттого и сменили название. Наплыв пациентов очень большой.

Главврач поликлиники подчеркнул: в учреждении активно ведут работу для того, чтобы попасть на прием к узким специалистам стало проще.

«Уважаемые пациенты, я вижу все ваши комментарии насчет доступности к врачам, — подчеркнул главврач. — Талоны ежедневно выставляются на Госуслугах. Да, разбираются они достаточно быстро. К некоторым узким специалистам чаще всего за пять-семь минут.

После открытия нового здания мы отмечаем резкий рост числа обратившихся пациентов, в большинстве случаев речь идет о неврологах, оториноларингологах, офтальмологах. В общей сложности за день нас посещают уже более 2 тыс. человек.

Мы работаем над увеличением доступности. Сейчас при наличии показаний пациенту либо на приеме выдается талон к другому специалисту, либо он становится в лист ожидания. То есть мы пытаемся исключить ситуацию, когда, к примеру, терапевт рекомендует консультацию невролога, но талон при этом не предоставляет. В разработке также находится сайт поликлиники, туда будет добавлен функционал по записи».

Поликлиника № 14.
Поликлиника № 14.
Фото: Анна Зайкова.

Напомним, с 5 февраля новая поликлиника №14 начала прием пациентов после трех лет строительства и полугода проверок. Как все выглядит внутри и чем оборудовано — в материале altapress.ru.

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