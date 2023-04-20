Барнаульский врач-физиотерапевт объяснила, почему не всем людям можно бегать

Проблемам с ногами, главными из которых все чаще становятся плоскостопие и пяточные шпоры, а также всевозможные околосуставные расстройства, немало способствует неправильно подобранная обувь, считает врач.
Материалы, из которых массово изготавливают обувь, оставляет желать лучшего. Кроме того, иногда она анатомически не подходит к стопе.
«В любой обуви стопа должна „спать“. Но иногда в угоду моде или дешевизне мы как будто не замечаем, что тут давит, а там трет, а к вечеру ноги отекают и устают», — говорит Лариса Гоман.
Если пятка не зафиксирована обувью или свод стопы не держит специальная стелька, то обувь стаптывается, еще больше усугубляя проблему. Совершенно плоская обувь также способна «испортить» стопу — она не физиологична.
«К 50 годам каждой женщине стоит подумать о стельках. Если мы говорим о профилактике, то специальные стельки для обуви можно купить в любом ортопедическом салоне. Если нужно уже корректировать проблему, стельки должен индивидуально подбирать врач-ортопед», — говорит Лариса Гоман.
Подбор происходит с помощью специального прибора — плантографа — он предназначен для получения оттиска изображения площади опоры стопы и необходим для выяснения наличия плоскостопия или иных деформаций. У всех людей разное положение стопы и пальцев, поэтому и требуется индивидуальный подход.
Правильное положение стопы значительно снимает нагрузку с голеностопного, коленного и — выше — тазобедренного суставов.
В итоге уменьшается и нагрузка на позвоночник. Постоянное искаженное положение стопы формирует стойкий болевой синдром, усталость и гипертонус мышц стопы, появление пяточных шпор.
Проблемы со стопами обостряются с возрастом.
«Эластичность связок и мышц теряется, — объясняет врач. — С возрастом это заметно не только на лице, но и на ногах. Стопа буквально опускается, проседает, возникает так называемое возрастное плоскостопие».
Чаще всего этому подвержены женщины. Усугубить проблему может лишний вес.
Часто для того чтобы сбросить вес женщины используют крайние меры — например, усиленные физические нагрузки.
«Многие, например, по чьей-то рекомендации начинают бегать. Если при этом уже есть плоскостопие и обувь для бега подобрана не правильно, то ситуацию можно серьезно усугубить. Плоскостопие будет прогрессировать и появятся боли. Со временем стопа деформируется еще сильнее», — предостерегает врач.