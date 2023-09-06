Древнейшая игла, новый вид человека и загадочное отверстие. Какие загадки таит в себе Денисова пещера

- Денисова пещера — единственная досконально исследованная археологами пещерная стоянка древних людей Алтая, в которой более 20-ти культурных слоев из разных эпох развития человечества. По научной значимости пещера сравнима с древним Новгородом или Самаркандом.
- Есть две теории происхождения названия пещеры. Первая гласит, что во второй половине 18 века в ней жил святой старец Дионисий, который потом куда-то исчез. В память о нем люди назвали пещеру Денисовой. По другой версии недалеко от пещеры были пастбищные угодья пастуха Дениса, и он во время непогоды укрывался в ней.
Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края
altapress.ru
- Алтайцы называют пещеру Аю-Таш — «медвежий камень». По местной легенде, здесь жил “черный” шаман, который однажды наслал на жителей многолетний дождь. Но “белый” шаман победил и изгнал его, а все дожди превратил в камень, который спрятал в Денисовой пещере.
- Археологическим памятником Денисову пещеру объявил в 1977 году палеонтолог Николай Оводов, а полноценные исследования здесь начали проводить в 1982 году. Однако еще в начале 19 века священники-миссионеры упоминали о существовании Денисовой пещеры.
В Денисовой пещере нашли уникальныю иглу.
ntv.ru
- Археологи находили в Денисовой пещере керамику, изделия из железа, бронзы и кости, а также останки более 100 видов животных. Среди них – шерстистый носорог, красный волк, малый пещерный медведь и другие.
- Одной из самых интересных находок в Денисовой пещере считается часть браслета из хлоротолита. В нем есть отверстие, которое высверлено, а сам возраст изделия оценивают в 48 тыс. лет. Не менее интересна найденная здесь костяная игла, которой предположительно около 50 тыс. лет. Это самая древняя в мире швейная игла.
- Но наиболее шокирующим открытием стали найденные в Денисовой пещере фаланга пальца маленькой девочки и зуб юноши. Изучение этих останков позволило ученым заявить о том, что они относятся к новому виду древних людей. Их стали называть Homo altaiensis – «человек алтайский», или «денисовцами».
- На территории Денисовой пещеры собираются создать палеопарк, который позволит всем желающим поближе познакомиться с историей людей, живших задолго до нас.