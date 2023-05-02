Амаральность. Голые кусты не помешали туристам насладиться «Цветением маральника»

«Это амарально», — в шутку приговаривали участники фестиваля на Бирюзовой Катуни, оглядывая голые кусты маральника. Но и без прекрасных цветов они весело отметили начало летнего туристического сезона. Как — покажем в фоторепортаже altapress.ru.

Первое, что бросилось в глаза, — на площадке фестиваля отчаянно мало места. Тесноту обосновали официальные цифры: участниками юбилейного праздника стали около 40 тыс. человек, на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Так много людей приехало сюда со всех уголков края и других регионов.

Побывала на фестивале и семья австралийцев, которая недавно получила вид на жительство в России. Сабрина Хэйр рассказала, что они все-таки исполнили свою мечту и переехали в Белокуриху, где строят ферму.

Возможно, все они силой единой мысли могли бы заставить зацвести маральник — это было кстати. Розовые кусты, по сообщениям туристов, появились в разных частях Республики Алтай, но не на Бирюзовой Катуни.

Фестиваль «Цветение маральника», 2023. Ирина Пергаева

Участники выкручивались как могли: украшали себя искусственными цветами и одевались в розовое. Большинство повязывало голову, шляпы и шеи любимым ярким атрибутом фестиваля — платком.

Был и другой способ проявить себя: на празднике провели красочный парад, где каждый район края подготовил необычные костюмы. По дороге рука об руку шли леший, марал с рогами, украшенными розовыми цветами, люди-чашки. Встретился даже «денисовский человек» — им стал Олег Акимов, замгенерального директора компании «Курорт Белокуриха» и член попечительского совета фонда «Денисова пещера».

Фестиваль «Цветение маральника», 2023. Ирина Пергаева Фестиваль «Цветение маральника», 2023. Ирина Пергаева Фестиваль «Цветение маральника», 2023. Ирина Пергаева Фестиваль «Цветение маральника», 2023. Ирина Пергаева Фестиваль «Цветение маральника», 2023. Ирина Пергаева

Дети были заняты мастер-классами по рисунку, краеведению и прыжкам на батуте и т.д. Взрослые — разглядыванием сувениров ручной работы, дегустацией блюд в гастрозоне, дискотекой 80-х и, конечно, концертами.

29 апреля гости услышали музыку на любой вкус: от народной до джаза и рок-н-ролла, включая мощное барабанное шоу. Кроме того, группа «Фогель-Ко» сыграла множество каверов песен «ДДТ», «Наутилуса», «Чиж и Ко», «Чайфа», «Кино» и других.

Фестиваль «Цветение маральника», 2023. Ирина Пергаева Фестиваль «Цветение маральника», 2023. Ирина Пергаева Фестиваль «Цветение маральника», 2023. Ирина Пергаева Фестиваль «Цветение маральника», 2023. Ирина Пергаева

А в 18:00 многотысячную толпу завела группа «Градусы». Внезапно оказалось, что журналисты altapress.ru знают больше семи песен — музыканты сыграли все то, что так часто попадало в ротацию: «Режиссер», «Кто ты?», «Невесомо», «Я всегда помню о главном» и другое. Включая, конечно же, ту самую «Голую», которая лишь бы ходила рядом.