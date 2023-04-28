На этой выставке есть все — от детских игрушек до уличных туалетов. Какую продукцию изготавливают заключенные исправительных колоний Алтайского края — в фоторепортаже altapress.ru.

Выставка прошла в лечебно-исправительном учреждении № 1 (ЛИУ-1) в Барнауле. Журналисты вместе с представителями краевого правительства побывали мебельном и швейном цехах, а также на участке ремонта автомобилей.

В клубе учреждения показали швейные изделия, обувь, мягкую, корпусную и офисную мебель, строительные материалы, сувениры и многое другое.

Также на выставке представили продукты — муку, крупы, растительное масло, мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Их можно купить на барнаульских ярмарках.

Заключенных обучают по программе профессиональных училищ. Как рассказывают сотрудники УФСИН, они не имеют право выпускать на свободу без профессии — не взирая на возраст.

В выборе профессий ориентируются на рынок Алтайского края. Чтобы это было полезно и для производства, и для самого заключенного, которого на свободе ждет социализация.

Выставка продукции УФСИН в ЛИУ-1. Анна Зайкова Выставка продукции УФСИН в ЛИУ-1. Анна Зайкова Выставка продукции УФСИН в ЛИУ-1. Анна Зайкова

Чаще всего государство заказывает спецодежду: к примеру, каждый, кто работает за швейной машинкой в ЛИУ-1, ежедневно создает по четыре военной униформы.

Работать с производством УФСИН могут хоть юридические, хоть частные лица. Например, детские деревянные игрушки заказывают родители.